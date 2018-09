Inizio dell'anno scolastico e presentazione del Corso Serale dell'ITI Angioy di Sassari

3492979172

ItiangioySS@gmail.com

Giovedì 13 settembre, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, a partire dalle 17, ci sarà la presentazione del Corso Serale dell'ITI Angioy di Sassari presso l'aula magna dell'Istituto.Per informazioni telefonare al numero, sito web: seraleitiangioy.altervista.org , e-mail:, oppure rivolgersi in sede in Via Principessa Mafalda.