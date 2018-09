Ajò in pullman al... Concerto di Gianni Morandi

Gianni Morandi , una delle icone della musica italiana, in



ATTENZIONE : Il nostro programma prevede attualmente orari di partenza e rientro traghetto calcolati in base al sito della compagnia Delcomar. , una delle icone della musica italiana, in concerto a Carloforte il 22 settembre 2018 . Il concerto sarà gratuito e aperto a tutti.: Il nostro programma prevede attualmente orari di partenza e rientro traghetto calcolati in base al sito della compagnia Delcomar.

La frequenza delle rotte potrà però aumentare nei giorni antecedenti l'evento (purtroppo non lo comunicheranno prima), perciò ci riserviamo di modificare gli orari dei traghetti scelti per riuscire a ottimizzare la permanenza a Carloforte, rispettando comunque l'orario massimo di rientro a Cagliari.



PROGRAMMI

- partenza sabato 22 settembre da Cagliari (piazza dei Centomila, parcheggi ex Hotel Mediterraneo) h16.30

- rientro con arrivo a Cagliari previsto per le h3.00 circa



Possibili fermate speciali: CAPOTERRA, CORTE DEL SOLE, ELMAS, ASSEMINI (maggiori info: goo.gl/6LKWHW)

Possibili partenze anche da Sassari e Porto Torres: per tutti i dettagli (orari, luogo partenza, quote) contattare il 366/4202540 (Gina) QUOTA pullman a/r 20€ fino al 17 settembre (dopo 25€) - Scopri le quote rimborsabili. traghetto a/r + tassa sbarco 10,50€ (pagamento direttamente il giorno della gita)



Sciogli i dubbi, evita di pagare di più all'ultimo momento!



INFO (anche whatsapp): 328/9053599 Nicola (orario 15.00-20.00) - 347/2594854 Enrico (orario 10.00-15.00)

Domande frequenti - FAQ (goo.gl/9N4g2z) ajoinpullmana@gmail.com - www.ajoinpullman.it Gruppo FB (Ajò in pullman) - Pagina FB (Ajò in pullman) Attività rivolte esclusivamente ai nostri soci, perciò diventa socio!



L'evento è condizionato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti





ORGANIZZAZIONE

Ajò in pullman

Sito internet: http://www.ajoinpullman.it

Email: ajoinpullmana@ gmail .com

Telefoni: 3289053599

Tags