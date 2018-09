Forma e Poesia nel Jazz 2018: Energia Primordiale!

Dal 27 al 30 settembre a Cagliari la ventunesima edizione

del festival Forma e Poesia nel Jazz, dedicata all'Energia Primordiale!

Tra i protagonisti Roy Paci, Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma, Karima, Claudio Filippini Trio, The Licaones, Francesco Bearzatti e Giovanni Guidi duo, Remo Anzovino e The Quintet con Flavio Boltro ed Emanuele Cisi.

Musica, incontri, presentazioni e altro ancora all'ex Manifattura Tabacchi.

Anteprima sabato 22 settembre con la Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra e la Big River Marching band.

Dedicata alla memoria dell’amico e collega Robi Massa , l’organizzatore scomparso di recente, la ventunesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz è organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato allo Spettacolo e Attività Culturali e Assessorato al Turismo), della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari, con la collaborazione di ArST - Metro Cagliari, FIAB Cagliari, ABC Sardegna - Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna, CSM Centro Studi Musicali Torre in Pietra, Ambasciata del Belgio in Italia, Bflat, E.JA Energia, THEANDRIC teatro nonviolento, Coldiretti Cagliari, Alla Scoperta di..., Associazione Spazio per Tempo, Associazione Kromatica.

Media partner: Eja Tv, Unica Radio, Radio X, Sardegna Eventi 24.









Partire dalle origini, dalle energie primarie che hanno mosso i nostri

passi e insieme ripensare alla grande energia cosmica, all' energia

primordiale, che tiene insieme e anima l'intero universo. E' questa la

traccia della nuova edizione, l'ENERGIA PRIMORDIALE che, unitamente a concerti ed esibizioni, tiene insieme nuovi ambiti, convinti come siamo che la musica più di ogni altra arte, sia capace di ispirare, creare e tenere insieme progetti e contesti diversi.

Le immagini scelte per la comunicazione sono un omaggio a Jean-Michel Basquiat, esponente massimo del graffitismo americano, nel trentennale della sua prematura scomparsa: la sua arte così influenzata dalle contaminazioni e dal dissenso, è pure una celebrazione della radice primordiale, delle energie vitali, della materia e della terra.

Curiosamente muore nel 1988, trenta anni fa come Basquiat, un genio della musica di ogni tempo: Chet Baker. Ne ricordiamo il talento, la forza e la profonda innovazione nel modo di suonare con Nicola Stilo, musicista italiano (tra i primi flautisti ad essersi dedicato esclusivamente al jazz) che lo ha accompagnato per 10 anni e che -per la prima volta in Sardegna- racconta tra musica e aneddoti, il suo Chet e la creazione come frutto di un profondo processo interiore.





22 settembre ore 18.00 - ANTEPRIMA

- Street Parade: Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra e Big River Marching Band

Partenza dal Porto, via Roma





27 settembre

ore 19.00 - Olivia Trummer trio

ore 20.00 - F. Bearzatti- M. Ottolini- P.Mappa--O.

Marchioni "THE LICAONES"

ore 22.00 - KARIMA "The Big easy trio"





28 settembre

ore 19.00 - Bearzatti-Guidi duo

ore 20.00 - Joe Barbieri quintet - Origami

ore 22.00 - Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma "Django Fulmine a tre dita"





29 settembre

ore 19.00- Ivan Dalia trio

ore 20.00 - Claudio Filippini trio

ore 22.00 - Roy paci 6et "Inediti B Side e altre amenità





30 settembre

ore 19.00 - Musica ex Machina "Burp"

ore 20. 00 - Remo Anzovino piano solo

ore 22.00 - Boltro-Cisi-Legnini-Rolff-Pache "The QUINTET" special project





Altre Iniziative

Dal 27 al 30 settembre

ore 20.30 - "Tra sapori e musica"

Degustazioni di vini e prodotti locali





Dal 27 al 30 settembre

ore 18.00 Narrazioni In jazz a cura di Enrico Merlin





29 e 30 settembre

dalle ore 17.00 - "Saxophobia" Seminario e esposizione di Sassofoni da collezione a cura di Attilio Berni





29 settembre

ore 11.30 -incontro con il pianista Ivan Dalia "L'arte che fa bene. Forme e percorsi di inclusione e non discriminazione" a cura dell'associazione ABC (Associazione Bambini Cerebrolesi)





29 settembre

ore 18.30 - presentazione di "Sardegna, jazz e dintorni" di Simone Cavagnino e Claudio Loi





29 settembre

ore 18.45- conferenza stampa di presentazione del progetto "377" di Sebastiano Dessanay.





29 e 30 settembre ore 10.30 laboratorio per bambini "Un Mondo di Suoni" a cura di Spazio per tempo





27/28/29 settembre ore 11/12 Jazz in Metrò in collaborazione con ARST Cagliari e Area Metropolitana

collaboarzione con ARST Cagliari e Area Metropolitana (ti allego programma)