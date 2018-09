Dai Mamuthones alle Maskface - Personale di Mauro Fiigheddu a Olbia

Dai Mamuthones alle Maskface – di Giorgio Bertozzi Le Maskface di Mauro Filigheddu sono perennemente inchiodate, con il loro profondo sguardo, sullo spettatore, c’è l’indefinito dietro le orbite spalancate di quei volti che ci guardano, l’indefinito ma non il vuoto, l’assenza di rumore, mai il silenzio .



Già Stanley Kubrick nel suo capolavoro Eyes Wide Shut ha riservato uno spazio determinante alla maschera quale strumento non tanto di sottrazione di identità quanto di amplificazione sensoriale e comunicativa, una sorta di Issohadores che preludono e affiancano l’arrivo dei più chiassosi Mamuthones.

Per catturare l’attenzione, alle Maskface, non servono i campanacci dei Mamuthones da cui i volti di Filigheddu discendono.



Così come in altre occasioni espositive, anche nella personale, che il poliedrico artista, figlio genuino della solare isola dei Sardi, inaugurerà il 26 settembre ad Olbia , le Maskface irromperanno nei locali del Museo Archeologico, che ospita l’evento, con la stessa potenza che faceva affermare, per le opere di Francis Bacon, di essere in possesso di un taglio violentemente neo-espressionista avendo raccolto l’urlo nel quale Munch aveva dato spazio a tutto il dolore senza requie che l’uomo porta con se.



Differentemente da Bacon o da Munch Filigheddu non ha la necessità di trasfigurare le immagini o di accennarne il disfacimento tende piuttosto a calamitare l’osservatore con un ipnotico sovrapporsi di orbite che fuoriescono, come fossero sarisse, da una immensa falange di Mamuthones-Maskface.



Mauro Filigheddu è andato, anche per questo oltre il neo-espressionismo traghettandoci nell’ imprespressionismo.





ORGANIZZAZIONE

Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia, NeoArtGallery e Strategic Art

Sito internet: http://www.neoartgallery.it/

Email: stampaflashart@ gmail .com

Telefoni: 3483828491

