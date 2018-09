Bimbo Trek Porto Ferro - Lago di Baratz

Passeggiata da Porto Ferro al Lago di Baratz e ritorno a Porto Ferro, espressamente DEDICATA ai BAMBINI.



ORARIO: Domenica mattina dalle ore 9:00 alle 11:30 * *(Al termine del trekking è possibile sostare in spiaggia per prendere il sole e/o fare il bagno in attesa del pranzo).



Vogliamo offrire ai nostri bambini ancora un'occasione di gioco e divertimento all'aria aperta, in queste belle giornate di fine estate , prima che la lunga stagione invernale li assorba nei tanti impegni della routine scolastica.

Iniziativa ideata, vericata e organizzata per accogliere bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.



L'itinerario segue un percorso, una modalità di illustrazione e di racconto del territorio pensato per consentire ai giovani ospiti di vivere un'esperienza di avvicinamento al trekking immersi nella natura incontaminata.



Allo stesso tempo offre un'occasione di socializzazione e gioco fra coetanei, in un contesto nuovo che presenta infinite possibilità di scoperta. Durante il trekking si attraversa una pineta ricca di essenze della macchia mediterranea, di volatili e piccoli mammiferi selvatici, ci si ritrova immediatamente immersi in un'atmosfera naturale di suoni, profumi e colori che rilassano, stimolano e permettono attività ludiche di riconoscimento.



Gli accompagnatori adulti potranno, se lo desiderano, partecipare all'escursione in seconda fila senza alterare il ritmo e il linguaggio dell'evento.



Oppure affidare i piccoli trekker alle nostre guide abilitate e agli assistenti e rincontrarli al punto di arrivo del trekking in spiaggia.



Dopo una pausa per fare il bagno o prendere il sole (insieme ai familiari accompagnatori) i ragazzi possono continuare a conoscersi pranzando insieme in un tavolo, vista mare, riservato nella "Griglieria" dove abbiamo preparato un menù dedicato ai nostri ospiti.



Difficoltà: T= turistico (scala CAI)

Facile per tutti (bambini e inesperti compresi)

Durata: 2 ore + soste bagno ecc.

Luogo d'incontro e di arrivo: "IL BARETTO di Porto Ferro" (adiacente al posteggio inizio spiaggia)



ORARI mattina Incontro: 9:00 partenza trekking: 9:30 arrivo trekking: 11:30 pranzo: 13:30 termine escursione: 14:30



N.B.: L'escursione è condotta da Guide abilitate e assistenti adetti a garantire la sicurezza dei piccoli durante il percorso.



COSA PORTARE: Acqua: 0,5 litri per persona; Scarpe chiuse da running o da camminata (comode); Pantaloni leggeri; Abbigliamento a strati;

CONSIGLIATI: costume da bagno; asciugamano; crema solare (diurna); fotocamera per incontri inaspettati; zainetto per avere le mani libere;



QUOTE di PARTECIPAZIONE singolo bambino: €. 10 coppia di bambini (fratelli/cugini/amici) €.15 gruppi di bambini (+ di 2) €.6 per bambino

Adulti accompagnatori che partecipano al trekking €. 5,00 p.p.

Adulti accompagnatori che NON partecipano al trekking GRATIS

PLUS (facoltativo) Pranzo Bambini: da 10€. (a scelta fra panino o piatto composto, compreso contorno e bevande) Pranzo Adulti: da 15 a 22 / 25 € (a scelta fra piatto composto, grigliata di carne o di pesce compreso contorno e bevande)



INFO & PRENOTAZIONI Organizzazione: Associazione Culturale EUREKA Enterprise mobilphone: 339 4705882 Email: eurekaturismoecultura@gmail.com





