Ajò in pullman & buySardinia: Autunno in Barbagia - Ottobre

Atteso da tutti, quest'anno Autunno in Barbagia, conosciuto anche come Cortes Apertas, è doppiamente divertente grazie alla collaborazione di Ajò in pullman & buySardinia!



Doppio orario di partenza per ogni destinazione:

- ore 7.30, per i più mattinieri e scattanti (gestito dallo staff buySardinia)

- ore 9.00, per chi vuole prendersela comoda e non rinunciare a un'uscita la sera prima, senza comunque perdere nulla della manifestazione (gestito dallo staff Ajo in pullman)



Partenze la domenica (per le destinazioni più richieste saranno previste partenze anche il sabato).



Vivi le tradizioni della Sardegna partendo comodamente da Cagliari con pullman dotati di ogni comfort , senza pensare al traffico e al parcheggio.



Queste le destinazioni di Ottobre:

- 07/10 Gavoi

- 07/10 Meana Sardo

- 07/10 Onaní

- 14/10 Lollove

- 14/10 Orgosolo

- 21/10 Belví

- 21/10 Sorgono

- 28/10 Aritzo

- 28/10 Ottana



COME PRENOTARE: Potete prenotare rivolgendovi direttamente alla vostra associazione di fiducia, secondo le solite modalità di contatto: www.buysardinia.it



Partenze da Cagliari (piazza dei Centomila, parcheggi ex Hotel Mediterraneo, salvo diversa indicazione) Possibili fermate speciali: verranno indicate nella descrizione di ogni specifica gita (maggiori info: goo.gl/6LKWHW)



Possibili partenze anche da Sassari: per tutti i dettagli (orari, luogo partenza, quote) contattare il 366/4202540 (Gina)



INFO (anche WhatsApp): Ajò in pullman: 328/9053599 Nicola (orario 15.00-20.00) - 347/2594854 Enrico (orario 10.00-15.00) - ajoinpullmana@gmail.com - www.ajoinpullman.it - Gruppo (Ajò in pullman - Pagina (Ajò in pullman) buySardinia: 3336749958 Vincenza - infobuysardinia@gmail.com - www.buysardinia.it - Pagina (buySardinia) - Gruppo (Escursioni e Visite Guidate in Sardegna) Attività rivolte esclusivamente ai nostri soci, perciò diventa socio! Ogni evento è condizionato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. In fase di studio anche destinazioni doppie nella stessa giornata!Vivi le tradizioni della Sardegna, senza pensare al traffico e al parcheggio.Queste le destinazioni di Ottobre:- 07/10 Gavoi- 07/10 Meana Sardo- 07/10 Onaní- 14/10 Lollove- 14/10 Orgosolo- 21/10 Belví- 21/10 Sorgono- 28/10 Aritzo- 28/10 OttanaPotete prenotare rivolgendovi direttamente alla vostra associazione di fiducia, secondo le solite modalità di contatto: www.ajoinpullman.it Partenze da Cagliari (piazza dei Centomila, parcheggi ex Hotel Mediterraneo, salvo diversa indicazione) Possibili fermate speciali: verranno indicate nella descrizione di ogni specifica gita (maggiori info: goo.gl/6LKWHW)Possibili partenze anche da Sassari: per tutti i dettagli (orari, luogo partenza, quote) contattare il 366/4202540 (Gina)INFO (anche WhatsApp): Ajò in pullman: 328/9053599 Nicola (orario 15.00-20.00) - 347/2594854 Enrico (orario 10.00-15.00) - ajoinpullmana@gmail.com - www.ajoinpullman.it - Gruppo (Ajò in pullman - Pagina (Ajò in pullman) buySardinia: 3336749958 Vincenza - infobuysardinia@gmail.com - www.buysardinia.it - Pagina (buySardinia) - Gruppo (Escursioni e Visite Guidate in Sardegna) Attività rivolte esclusivamente ai nostri soci, perciò diventa socio! Ogni evento è condizionato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.





ORGANIZZAZIONE

Ajò in pullman

Sito internet: http://www.ajoinpullman.it

Email: ajoinpullmana@ gmail .com

Telefoni: 3289053599

Tags