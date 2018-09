A Sassari XXI edizione del Festival Internazionale di Arte in Strada GIROVAGANDO

Stanno tornando, colorati, poetici e pieni di entusiasmo, come tutti gli anni all’inizio dell’autunno. Arrivano da tutto il mondo, sono gli artisti della XXI edizione di “Girovagando”, festival internazionale di arte in strada che – dopo una prima tappa a Sennori nei giorni sabato 15 e domenica 16 settembre - trasformerà ancora una volta il centro di Sassari da giovedì 20 a domenica 23 in un palcoscenico diffuso e itinerante, pronto ad accogliere spettacoli, performance, installazioni e laboratori per tutte le età: dalle tecniche circensi al Body-Mind Centering, dal Contact Improvisation alle azioni di teatro comunitario.





Alla direzione artistica, come sempre, c’è una delle realtà più conosciute e apprezzate, in Italia e all’estero, nel mondo dell’arte e teatro in strada: il Theatre en Vol di Michèle Kramers e Puccio Savioli, affiancati dalla regista e attrice Maria Paola Cordella.





Quest’anno il percorso del festival si concentra soprattutto nella parte bassa del centro storico di Sassari: un quartiere che “Girovagando” invita a riscoprire, mettendo da parte pregiudizi e paure, come straordinario punto di incontro e amalgama fra tradizioni locali e culture provenienti da altri paesi.





Gli spettacoli si svolgeranno, dunque, lungo un circuito che dalla stazione risale corso Vittorio Emanuele, passando per piazza Santa Caterina e piazza Tola, fino ad arrivare all’Emiciclo Garibaldi e ai Giardini Pubblici. Il fulcro della XXI edizione è piazza Sant’Antonio : qui, per tutta la durata del festival e fino al 7 ottobre, pianterà il tendone il Circo Paniko , un circo senza animali, creato nel 2009 da artisti provenienti da tutto il mondo che fondono, nei loro spettacoli, con ironia e leggerezza tecniche circensi, musica, teatro, danza e acrobatica. Raccontano in maniera entusiasmante e coinvolgente la bellezza di una società senza frontiere, raccogliendo sempre grande entusiasmo da parte del variopinto pubblico.





Piazza Sant’Antonio sarà anche la location del Picnic Urbano (domenica 23), da sempre uno dei momenti più importanti di “Girovagando” che quest’anno ospita tanti produttori italiani, stranieri, migranti con prodotti equosolidali, di artigianato creativo, cibi etnici e stand informativi.





I TEMI DI GIROVAGANDO XXI

Il titolo della ventunesima edizione di “Girovagando” è “Convivenze – Caos e Armonie” , perché, in contrasto con la forte sensazione di disagio e di caos diffusa nella società contemporanea, il festival propone momenti di pacificazione e temporanea armonia. Lo fa, naturalmente, con il linguaggio simbolico dell’arte e del teatro, e con le discipline del circo contemporaneo (vedi Circo Paniko), basate su una comunicazione inclusiva e priva di frontiere.





All’esigenza di mettere in relazione individui che arrivano da esperienze diverse, solo in apparenza inconciliabili, rispondono anche le installazioni “Habitat Immaginari – Street Salotto” e “Dwelling in Motion – City Project and Migrations”. La prima è un progetto che Theatre en Vol ha realizzato per Time in Jazz, attraverso la costruzione di 23 oggetti di arredo urbano: un vero e proprio salotto all’aperto, un ibrido di stili del passato e creatività contemporanea. Un posto dove persone di ogni età e provenienza potranno confrontarsi e scoprire che dalla convivenza tra culture e generazioni diverse nascono spesso le soluzioni migliori.





“Dwelling in Motion” è invece la restituzione di una Summer School internazionale, realizzata da Dadu - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari - sulla trasformazione delle città nell’epoca della migrazione. Stesso tema per l’iniziativa dell’Udu-Unione universitari di Sassari intitolata Dialoghi senza frontiere, che fa incontrare studenti e cittadini con le donne e gli uomini migranti ospiti nei centri di accoglienza, perché dal racconto delle reciproche esperienze riaffiori un senso di umanità e condivisione troppo spesso dimenticato.









I PROTAGONISTI E GLI SPETTACOLI

“Girovagando” è naturalmente, prima di tutto, la magia irresistibile degli spettacoli in strada. Un percorso nel cuore di Sassari, che parte dalla stazione – popolata dai ferrosi personaggi dadaisti dell’installazione “Storia di un viaggio” di Puccio Savioli – e risale lungo il Corso fino all’Emiciclo Garibaldi e ai Giardini Pubblici.





Di seguito, in ordine sparso, i protagonisti della XXI edizione (per i dettagli è possibile consultare il sito www.festivalgirovagando.it e la pagina Facebook www.facebook.com/FestivalGirovagando):





Il Circo Paniko (Colombia, Danimarca, Francia, Italia) è un circo contemporaneo senza animali che utilizza tecniche circensi, musica, teatro, danza e acrobatica e ha alla base dei suoi spettacoli una visione di città intesa come “condominio”, in cui convivono generazioni, culture, esperienze diverse. A Sassari presenta “Panikommedia”, un Canto Circense dalle divine acrobazie, e un concerto in movimento della sua Royal Circus Ostrica, con un repertorio che va dallo swing alla cumbia, passando per il punk e i ritmi orientali.

In “El concierto!” l’uomo multistrumentista, giocoliere di ritmi e melodie Señor Stets Lonely Orkestar (Danimarca) porta con sé un’orchestra completa per presentare il suo eccentrico repertorio, ma la sua ossessione di voler suonare tutto contemporaneamente gli gioca non pochi scherzi.





Il fascino della clownerie arriva al festival con “La passion – Commedia aerea per una zingara impertinente” di Xyomara Lahoz (Francia), che mescola trapezio, canto e danza flamenco, e con lo spettacolo interattivo “Incredibilmente Nico” di Nicolò Antioco Ximes (Italia), che ha per protagonista un viaggiatore alla ricerca di un pubblico accogliente.





Sono amati dai bambini, ma piacciono anche ai grandi, gli spettacoli di Ndaipori Teatro (I). “Al lupo al lupo” - ombre, marionette e attori – che rappresenta la storia di un lupo che vuole esplorare il mondo in cerca di nuove amicizie, mentre “Su mari pintau” utilizza la tecnica sudamericana del “lambe lambe”, o teatro in scatola, per raccontare l’amore tra un polipo e una murena, che gli spettatori, a due a due sbirciano da un foro praticato nel cartone.





Ancora ai più giovani si rivolgono i “Giochi a sorpresa”, realizzati dagli artigiani e animatori di “Animateria” (Italia) con installazioni ludiche interattive.





Federico Bassi (Italia) racconta il sogno del volo nello spettacolo “Solo con luna”, che unisce equilibrismo, manipolazione di oggetti e giocoleria, mentre “Nachtfalter” (Falena) del performer-coreografo sardo Andrea Doro è una performance di danza urbana site specific per tre danzatrici, dedicata alla bellezza che nasce dal disordine.





LABORATORI





Ndaipori Teatro coordina il laboratorio per bambini e ragazzi dai sei anni in su “Patas arriba – gioco acrobatico a testa in giù”.





Urs Stauffer (Svizzera) e Girovagandolab propongono un percorso esplorativo secondo i principi del Body-Mind Centering e della Contact Improvisation.





Infine, Theatre en Vol invita i passanti a partecipare alle “Conversazioni senza scarpe, senza parole – azione di teatro comunitario”: un’esperienza fuori dal quotidiano, un dialogo non verbale tra il pubblico e gli artisti, in uno spazio circoscritto da arredi urbani accoglienti e colorati, creati con materiali di recupero.





SOSTENIAMO IL FESTIVAL

Tutti gli spettacoli di “Girovagando” sono gratuiti.

Theatre en Vol rivolge però un appello a tutti i cittadini a partecipare concretamente a questa 21° edizione: "Chiediamo al nostro pubblico, agli affezionati e ai nuovi arrivati di contribuire generosamente. Ospitate un artista. Lasciatevi andare ad azioni spontanee con garbo e curiosità. Riempite il cappello dopo gli spettacoli con un contributo equo e proporzionato alla vostra tasca. È una gioia rinnovare ogni anno questo appuntamento, ma purtroppo ogni anno diventa più difficile. Noi ci mettiamo tutta la nostra passione e ogni nostra risorsa voi, quello che sentite e potete. Per donazioni Associazione Girovagando, codice IBAN IT69D0501803200000012375408.

Buon Girovagando a tutti".





CREDITS

Il Festival Internazionale di Arte in Strada “Girovagando” è realizzato dall’Associazione Girovagando con la direzione artistica del Theatre en Vol, il contributo del Comune di Sassari, il Comune di Sennori, la Fondazione Sardegna, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Cultura e con la collaborazione dell’Unione degli Universitari di Sassari, del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica UNISS, dell’ATP e della Fondazione Studio Marangoni di Firenze; sponsor tecnico Corsica Sardinia Ferries.





Si ringraziano BirrAjò, Antonio Canu, Dama Service di Maurizio Dachena, l’Erboristeria Pinna Nossai, Family Affair di Stefania Budroni, Bottega Bio Madre Natura, Vini Pala, le Aziende Agricole Giuseppe Brozzu e Truvunittu per il loro sostegno; Giulia Manus, Antonio Sechi, Claudia Spina, Abdoulaye Sagna, Abdul Basit Armiyao, Feindama Biaye, Bakary Dembele, Jeremiah Ehizibue, Ussumane Nhamadjo e Karfala Traore per la loro collaborazione a Habitat Immaginari - Street Salotto, l’Associazione Time in Jazz, Raffaele Puglia per il progetto Sounds from a Snail Shell, Antonella Moretti e Simona Serra per Habitat Immaginari - ConversAzione…senza scarpe, senza parole, Gianluca Leonardi e Naima Savioli per la documentazione fotografica e video, Francesca Piras per l’assistenza organizzative e amministrativa, S’Ala, spazio per artist* e la compagnia La Botte e Il Cilindro per la collaborazione, tutti gli artisti che con la loro passione e la loro arte contribuiscono a rigenerare gli spazi pubblici, tutti gli stand che contribuiscono a dimostrare che un altro modo è possibile, tutti i cittadini che ospitano gli artisti del festival e tutti i volontari che collaborano alla realizzazione del festival.





FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTE IN STRADA GIROVAGANDO A SENNORI – 15 e 16 settembre





La prima tappa della XXI edizione di “Girovagando” si svolge a Sennori, suggestivo centro della Romangia affacciato sul Golfo dell’Asinara, nel weekend tra il 15 e il 16 settembre. Si parte sabato (dalle 17 nel cortile dell’Auditorium di via Farina) con una Merenda con Giochi e con il Piccolo Circo di Ndaipori Teatro, un mini laboratorio per aspiranti circensi dai tre anni in su, dove si impara a mimare i versi degli animali, a variare ritmi e melodie musicali per sviluppare l’immaginazione, a fare piccole acrobazie da soli e in coppia, a manipolare oggetti di giocoleria. Il gioco circense, spiegano gli attori di Ndaipori Teatro, «favorisce l’inclusione e l’accettazione e insegna, sviluppando l’attenzione e il rilassamento, a stare bene con se stessi e con gli altri».





Sempre Ndaipori Teatro propone (alle 20 nello spazio interno dell’Auditorium) lo spettacolo di teatro d’ombre, marionette e attori “Al lupo al lupo”. Come si intuisce dal titolo, il protagonista è un lupo che vuole esplorare il mondo in cerca di nuove amicizie, ma che si trova a dover scappare da una serie di situazioni pericolose, perché scopre che gli altri hanno paura di lui. Prendendo spunto da tre fiabe classiche, lo spettacolo ne svela un probabile finale in cui non ci sono né vittime né carnefici, solo una serie di malintesi e pericoli scampati. Uno spettacolo per persone dai 3 agli 88 anni.





Domenica 16 settembre, il festival Girovagando a Sennori si sposta nell’ex cava di tufo, uno scenario suggestivo dal panorama mozzafiato nella parte più alta di Sennori. Alle 18 inizia l’Aperitivo installativo nello street salotto di Habitat Immaginari: uno spazio bizzarro e giocoso, realizzato ad agosto 2018 da Theatre en Vol per il festival Time in Jazz attraverso la costruzione di 23 oggetti di arredo urbano, sul tema della convivenza tra generazioni e culture diverse.





Subito dopo, la Royal Circus Ostrica – formata da artisti danesi, colombiani, francesi e italiani - propone un viaggio musicale dal dixieland allo swing, dalla cumbia ai ritmi balcanici. Ancora musica (dalle 19 alle 21), con le selezioni viniliche di DJ SunSet.





Poi in collaborazione con Jacopo Careddu si va avanti a ballare e suonare con la jam session “Sounds from a snail shell”: con la complicità di Raffaele Puglia – tastierista-corista del gruppo reggae Arawak - e la risposta pronta di un numero non definito di giovani e meno giovani musicisti locali, prenderà corpo una formazione mutevole ed estemporanea che darà vita a un’interessante serata di incontri e musica tra caos e armonie.









Sabato, 15 settembre 2018





ORE 17.00

NDAIPORI TEATRO

Merenda con giochi





ORE 20.00

NDAIPORI TEATRO

AL LUPO AL LUPO

Spettacolo teatro d’ombre





GIROVAGANDO ALLA CAVA





Domenica 16 settembre





DALLE ORE 18.00

HABITAT IMMAGINARI

Soggiorni temporanei - Street salotto

ORE 18.00

ROYAL CIRCUS OSTRICA (CIRCO PANIKO)

Un viaggio musicale dal dixieland allo swing, dalla

cumbia alla balcanica





DALLE ORE 19.00 ALLE 21.00

DJ SUNSET

dal jazz alla bossa, viniliche suggestioni fuori dal tempo





ORE 21.00

SOUNDS FROM A SNAIL SHELL

Jam session musicale - Conversazioni musicali senza

quartiere, contaminazioni fuori cantina









Giovedi, 20 settembre 2018





PIAZZA SANT’ANTONIO DALLE 11.00 ALLE 24.00

THEATRE EN VOL

HABITAT IMMAGINARI - CAOS E ARMONIE

Soggiorni temporanei - Street salotto





STAZIONE FERROVIARIA - DALLE 11.00 ALLE 20.00

THEATRE EN VOL

STORIA DI UN VIAGGIO

Installazione temporanea





EMICICLO GARIBALDI - ORE 17.00

NICOLO ANTIOCO XIMENES

INCREDIBILMENTE NICO

Spettacolo clownesco interattivo





PIAZZA CASTELLO - ORE 18.00

ROYAL CIRCUS OSTRICA

MUSICA ITINERANTE

Viaggio musicale dal dixieland allo swing, dalla

cumbia alla balcanica





GIARDINI PUBBLICI PARTE ALTA - ORE 18.30

NDAIPORI TEATRO

SU MARI PINTAU

Teatro di animazione lambe lambe





PIAZZA SANTA CATERINA - ORE 19.00

CIA ANDREA DORE

NACHTFALTER (Falena)

Danza urbana





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 21.00

CIRCO PANIKO

PANIKOMMEDIA - Spettacolo teatrale che unisce

circo, comicità e musica dal vivo





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 22.30

CIRCO PANIKO / HABITAT IMMAGINARI

Foyer e piazza aperti per incontri e scambi









Venerdì, 21 settembre 2018





PIAZZA SANT’ANTONIO DALLE 11.00 ALLE 24.00

THEATRE EN VOL

HABITAT IMMAGINARI - CAOS E ARMONIE

Soggiorni temporanei - Street salotto

STAZIONE FERROVIARIA - DALLE 11.00 ALLE 20.00

THEATRE EN VOL

STORIA DI UN VIAGGIO

Installazione temporanea





PIAZZA TOLA - ORE 17.00

NICOLO ANTIOCO XIMENES

INCREDIBILMENTE NICO

Spettacolo clownesco interattivo





PIAZZA SANTA CATERINA - 0RE 18.00

FEDERICO BASSI

SOLO CON LUNA

Spettacolo di equilibrismo





GIARDINI PUBBLICI PARTE ALTA - ORE 18.30

NDAIPORI TEATRO

SU MARI PINTAU

Teatro di animazione lambe lambe





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 18.30

XYOMARA LAHOZ

LA PASSION

Commedia aerea per una zingara impertinente





PIAZZA TOLA - ORE 19.00

SENOR STETS LONELY ORKESTAR

EL CONCIERTO!

Concerto visuale eccentrico





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 21.00

CIRCO PANIKO

PANIKOMMEDIA - Spettacolo teatrale che unisce

circo, comicità e musica dal vivo









PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 22.30

CIRCO PANIKO / HABITAT IMMAGINARI

Foyer e piazza aperti per incontri e scambi









Sabato, 22 settembre 2018





EMICICLO GARIBALDI - ORE 11.00

NICOLO ANTIOCO XIMENES

INCREDIBILMENTE NICO

Spettacolo clownesco interattivo





PIAZZA SANT’ANTONIO DALLE 11.00 ALLE 24.00

THEATRE EN VOL

HABITAT IMMAGINARI - CAOS E ARMONIE

Soggiorni temporanei - Street salotto





EMICICLO GARIBALDI - ORE 11.30

ROYAL CIRCUS OSTRICA

MUSICA ITINERANTE

Viaggio musicale dal dixieland allo swing, dalla

cumbia alla balcanica





EMICICLO GARIBALDI - ORE 11.00 - 13.00

ANIMATERIA

GIOCHI A SORPRESA

Installazioni ludiche interattive





GIARDINI PUBBLICI PARTE ALTA - ORE 11.00

NDAIPORI TEATRO

SU MARI PINTAU

Teatro di animazione lambe lambe









CORSO VICO - ORE 16.00 - 18.00

ANIMATERIA

GIOCHI A SORPRESA

Installazioni ludiche interattive





STAZIONE FERROVIARIA - DALLE 11.00 ALLE 20.00

THEATRE EN VOL

STORIA DI UN VIAGGIO

Installazione temporanea





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 16.00 - 19.00

UDU (UNIONE UNIVERSITARI SASSARI)

Dialoghi senza frontiere





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 18.00 - 23.00

DADU / THEATRE EN VOL

DWELLING IN MOTION

CITY PROJECT AND MIGRATIONS





PIAZZA CASTELLO - ORE 17.00

NICOLO ANTIOCO XIMENES

INCREDIBILMENTE NICO

Spettacolo clownesco interattivo





PIAZZA SANTA CATERINA - 0RE 18.00

FEDERICO BASSI

SOLO CON LUNA

Spettacolo di equilibrismo





GIARDINI PUBBLICI PARTE ALTA - ORE 18.30

NDAIPORI TEATRO

SU MARI PINTAU

Teatro di animazione lambe lambe





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 18.30

XYOMARA LAHOZ

LA PASSION

Commedia aerea per una zingara impertinente





PIAZZA TOLA - ORE 19.00

ROYAL CIRCUS OSTRICA

MUSICA ITINERANTE

Viaggio musicale dal dixieland allo swing, dalla

cumbia alla balcanica





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 21.00

CIRCO PANIKO

PANIKOMMEDIA - Spettacolo teatrale che unisce

circo, comicità e musica dal vivo





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 22.30

CIRCO PANIKO / HABITAT IMMAGINARI

Foyer e piazza aperti per incontri e scambi









Domenica, 23 settembre 2018





CORSO VICO, LARGO E

PIAZZA SANT’ANTONIO - DALLE ORE 11.00

PICNIC - CAOS E ARMONIE

Mercatino biologico ed equosolidale, cose dell’altro

mondo, artigianato creativo





PIAZZA SANT’ANTONIO DALLE 11.00 ALLE 24.00

THEATRE EN VOL

HABITAT IMMAGINARI - CAOS E ARMONIE

Soggiorni temporanei - Street salotto









TENDONE CIRKO PANICO - ORE 12.00

NDAIPORI TEATRO

AL LUPO AL LUPO

Teatro delle ombre





CORSO VICO - ORE 11.30

NICOLO ANTIOCO XIMENES

INCREDIBILMENTE NICO

Spettacolo clownesco interattivo





LARGO SANT’ANTONIO - ORE 11.00 - 19.00

ANIMATERIA

GIOCHI A SORPRESA

Installazioni ludiche interattive





STAZIONE FERROVIARIA - DALLE 11.00 ALLE 20.00

THEATRE EN VOL

STORIA DI UN VIAGGIO

Installazione temporanea





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 13.0

UDU (UNIONE UNIVERSITARI SASSARI)

Dialoghi senza frontiere





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 11.00 - 18.00

DADU / THEATRE EN VOL

DWELLING IN MOTION

CITY PROJECT AND MIGRATIONS





LARGO SANT’ANTONIO / CORSO VICO

ORE 13.00

ROYAL CIRCUS OSTRICA

MUSICA ITINERANTE

Viaggio musicale dal dixieland allo swing, dalla cumbia

alla balcanica

PIAZZA SANT’ANTONIO

TENDONE CIRKO PANICO - ORE 16.00

NDAIPORI TEATRO

PATAS ARRIBA

Finale del laboratorio di acrobatica aerea





CORSO VICO - ORE 17.00

URS STAUFFER / GIROVAGANDOLAB

CONVIVENZE TEMPORANEE

Estemporanea di contact improvisation





CORSO VICO - ORE 18.00

THEATRE EN VOL

CONVERSAZIONI SENZA SCARPE, SENZA PAROLE

Azione di teatro comunitario





LARGO SANT’ANTONIO - ORE 19.00

SENOR STETS LONELY ORKESTAR

EL CONCIERTO!

Concerto visuale eccentrico





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 21.00

CIRCO PANIKO

PANIKOMMEDIA - Spettacolo teatrale che unisce

circo, comicità e musica dal vivo





PIAZZA SANT’ANTONIO - ORE 22.30

CIRCO PANIKO / HABITAT IMMAGINARI

Foyer e piazza aperti per incontri e scambi



