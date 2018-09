A Urzulei il campionato sardo de sa Murra 2018

Nel paese ogliastrino sono attesi i migliori giocatori da tutta la Sardegna che si sfideranno in un gioco dalle origini antiche ma che ancora oggi riscuote successo nelle giovani generazioni di tantissimi paesi sardi. In realtà a Urzulei dal 14 al 16 settembre saranno tre giorni di festa durante i quali si alterneranno diversi eventi culturali.



Si inizia venerdì 14 settembre quando all’opera tra le vie del paese ci sarà Angelo Pilloni.

L’artista di San Sperate realizzerà due opere che andranno ad arricchire il percorso muralistico ‘Memòria e Identidade’.



Lo stesso giorno saranno aperte anche le porte del Museo etnografico e il Ceas (centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità) proietterà le immagini dell’importante patrimonio speleologico del Supramonte di Urzulei.



Sabato 15 settembre , prima dell’inizio del campionato di murra alle 19, l’Associazione Sa Strumpa di Villagrande si esibirà in una rappresentazione di istrumpa: l’antica lotta sarda .



La serata sarà arricchita dalla voce del gruppo a tenore Santu Gavinu di Oniferi. Inoltre, il centro del Supramonte si animerà con l’esposizione dei prodotti artigianali “Artisanias e arte in Orthullè”, con i balli ‘a trunfa’ e a organetto, con la degustazione dei prodotti tipici.



L’edizione 2018 del campionato sardo è organizzata dall’associazione ‘Murra orthulleina’ in collaborazione con l’associazione culturale ‘Sòciu po su giocu de Sa Murra’.





