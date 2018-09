Pullman da Cagliari per Su Prugadoriu di Seui

Ritorna l’appuntamento con una delle più antiche tradizioni Sarde: “ Su Prugadoriu , una suggestiva sagra che si rinnova ogni anno in occasione della commemorazione dei defunti, il tutto nel caratteristico centro storico di Seui. Durante questa manifestazione vengono svolte molteplici iniziative che rievocano le peculiarità di questa ricorrenza legata al culto delle anime.

La festa richiama infatti alla memoria l’usanza dei bambini di andare per le case chiedendo un’offerta per le anime del Purgatorio , al fine di alleviare le loro pene. Sarà possibile visitare gli antichi “mangasinus” in cui vengono allestiti degli spazi espositivi delle lavorazioni artigianali tipiche del territorio Ogliastrino e della Barbagia di Seulo. In tali ambienti si possono inoltre degustare vini e formaggi della produzione locale.



In occasione della manifestazione buySardinia organizza pullman da Cagliari per giovedì 1 novembre.



Consigliamo vivamente di effettuare il percorso museale che include 4 ingressi: Palazzina Liberty, Casa Farci, Galleria Civica e Carcere Spagnolo (€5 circa, non inclusi nel contributo di partecipazione).



Programma :

Ore 08:45 Appuntamento a Cagliari (Piazza dei Centomila)

Ore 09:00 Partenza per Seui

Ore 21:00 Appuntamento al bus e partenza

In attesa del programma completo 2018 riportiamo di seguito il Programma 2017 che si è svolto nella giornata del 1° novembre:

Ore 11:00 Sfilata delle maschere “Su Sennoreddu e sos de S’Iscusorzu” di Teti.

Ore 11:15 Sfilata e balli con il Gruppo Folk “Santa Lucia” di Seui.

Ore 11:30 Sfilata delle maschere “Su Boinarxiu e su Pastori” di Teulada.

Ore 12:30 Esibizione itinerante “Large Street Band”.

Ore 12:45 /15:50 – Suonatori di Launeddas (percorso itinerante).

Ore 13:00 Pranzo itinerante per le vie del centro storico.

Ore 15:00 Esibizione itinerante “Large Street Band”.

Ore 15:30/19.00 Spettacoli musicali nel centro storico e nei locali lungo le vie del paese. Ore 18:00 Sfilata maschera “Sa Mamulada e s’Urtzu” (gruppo dei piccoli).

Ore 18:30 Lancio della zucca.



Contributo di partecipazione **OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA – 18 € Adulti – 14 € Bambini (3-11)

– Gratuito Bambini (0-2) È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.



Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: buySardiniaintours





