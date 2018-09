Itinerario Storico Minerario tra Buggerru e Cala Domestica

La stagione estiva sembra voglia proseguire quindi questo sabato 15 Settembre affronteremo un percorso serale unico, un itinerario rivolto a chi vuole conoscere più a fondo la storia mineraria che gravita attorno a Buggerru e al Pranu Sartu, attraverso i racconti e la competenza di Mario, la nostra straordinaria guida .



Ci fermeremo a lungo nei pressi della Galleria Henry e dentro il villaggio fantasma, per scoprire , all'ombra di qualche rudere, la quotidianità della vita dei minatori.



Una prima parte dell'escursione dedicato alla conoscenza e alla memoria.

Una seconda parte in cui percorreremo per tracce il bellissimo itinerario costiero , vicini alle alte falesie, con continui balconi naturali sul mare che ci accompagneranno verso il tramonto, nei pressi di Cala Domestica, dove un bel bagno all'imbrunire (per chi vorrà) chiuderà nel migliore dei modi la giornata in un tripudio di colori.



La lunghezza dell'escursione si aggira intorno ai 7 Km con un dislivello positivo di circa 200m e fondo irregolare.



Il percorso in alcuni tratti presenta una vegetazione bassa ma aggressiva, quindi vi consigliamo di portarvi (almeno nello zaino) i pantaloni lunghi.



Vi consigliamo inoltre di portare qualche snack o panino da mangiare lungo il tragitto.



Un evento dalla grande valenza culturale… da non perdere!



* Non dovremo camminare al buio ma per sicurezza vi consigliamo di portare nello zaino una luce frontale o una piccola torcia.



Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci!



Contributo spese: 15 euro

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 200m

Difficoltà tecnica: E (Escursionistica)

Difficoltà Fisica: Media

Terreno: Sterrate, sentieri, tracce.

Consigli: Acqua 2 litri, torcia o luce frontale, protezione solare, cappellino, telo mare, costume da bagno, merenda al sacco, zaino leggero e comodo, abbigliamento adatto al percorso e alla stagione, pantaloni lunghi (almeno nello zaino), scarpe da trekking OBBLIGATORIE, kway.



Appuntamento : ore 15.30 nel belvedere su Buggerru, poco prima di raggiungere il paese provenendo da Nebida, la prima mezzora sarà dedicata all'organizzazione delle macchine per la spola.



Rientro previsto: ore 20.30

Iscrivetevi entro le ore 13.00 di venerdì 14 Settembre!



L'escursione è riservata ai tesserati. Se non siete ancora tesserati scrivete a Inside Sardinia, indicandoci i vostri dati: Nome e Cognome -Luogo e data di Nascita- Codice Fiscale -Indirizzo - Telefono- Email



La tessera ha un costo di 10 euro e una durata annuale. Inside Sardinia è affiliata CSEN.



Per info tel. 3494060498 info@insidesardinia.com





ORGANIZZAZIONE

Email: info@ insidesardinia .com

Telefoni: 3494060498

