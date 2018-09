Pastori in Moto per Sagra delle Mandorle di Baressa

Il modo più efficace saggiare il potere benefico dell'atmosfera di Marmilla? Attraversarla in moto.

In occasione della Sagra delle Mandorle di Baressa , il 15 e 16 settembre 2018 i Pastori in Moto offriranno gratuitamente a ogni mototurista avventure in sella alla ricerca dei profumi dei mandorli, dei ritmi soavi e al tempo stesso scanditi della vita quotidiana di campagna e del centro abitato di Baressa.

Alternando la quiete suggestiva dei mandorleti alle energiche opere di raccolta delle mandorle e di preparazione dei dolci, ogni motociclista potrà immedesimarsi per un dì nello stile di vita più autentico della Marmilla. Coronando la giornata con una dolce degustazione di amaretti, gateau, gueffus, pan'e sapa!





La partenza è prevista dal centro abitato di Baressa alle 15.30 presso Piazza Funtana Bella; il tracciato si articola su facili strade bianche per circa 25 km.