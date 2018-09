Autunno in Barbagia 2018: Sarule

Ecco il Programma 2018 di Autunno in Barbagia a Sarule

Sabato 15 settembre 2018

ore 11,00 Convegno: “Il tappeto sardo: l’abbinamento del commercio tradizionale con e-commerce. Quale futuro?“

ore 13,00 Apertura del percorso itinerante tra le cortes

Apertura spazi espositivi nella casa museo “Giudice Ladu”

Pranzo itinerante tra le cortes, per degustare i prodotti tipici della tradizione sarulese e assaggiare dei piatti in concorso per la IV edizione del concorso gastronomico “Dolce&Salato“

ore 15,00 Percorrendo i murales, percorso turistico con visita al paese, alle cortes e alle chiese in compagnia dell’archeologo e guida Luca Cheri, con partenza dalla Casa Museo Giudice Ladu

Apertura dei laboratori artigianali dedicati ai visitatori, per la preparazione e lavorazione del latte, della pasta, del pane e del ferro battuto

ore 15,30 Concorso biennale: “Vadore Sini”, con animazione lungo le cortes, a cura della corale polifonica di Sarule “Vadore Sini”

ore 16,00 Casa Museo Giudice Ladu

Inizio de “Sa Cotta“, con la produzione e la degustazione dei pani tipici di Sarule

Laboratori artigianali dei prodotti tipici sarulesi: “panedda“, “merca“, “lisanzias“, “bagna sarulesa” etc

ore 20,00 Percorso delle cortes

VI edizione del concorso “Dolce e Salato“, con cena itinerante e degustazione dei prodotti tipici e dei piatti della tradizione sarulese

Domenica 16 settembre 2018

ore 10,00 Apertura del percorso itinerante tra le cortes

Apertura spazi espositivi nella casa museo “Giudice Ladu”

ore 12,30 Percorso delle cortes

IV edizione del concorso “Dolce e Salato“, con pranzo itinerante e degustazione dei prodotti tipici e dei piatti della tradizione sarulese

ore 15,00 Percorrendo i murales, percorso turistico con visita al paese, alle cortes e alle chiese in compagnia dell’archeologo e guida Luca Cheri, con partenza dalla Casa Museo Giudice Ladu

Apertura dei laboratori artigianali dedicati ai visitatori, per la preparazione e lavorazione del latte, della pasta, del pane e del ferro battuto

ore 16,00 Casa Museo Giudice Ladu – Inizio de “Sa Cotta“, con la produzione e la degustazione dei pani tipici di Sarule

Laboratori artigianali dei prodotti tipici sarulesi: “panedda“, “merca“, “lisanzias“, “bagna sarulesa” etc

ore 19,00 Riconoscimento e consegna della “Cittadinanza itineraria postuma” agli artisti Maria Carta, Andrea Parodi e Peppino Rachel, alla presenza di eredi e familiari

ore 20,00 Percorso delle cortes

IV edizione del concorso “Dolce e Salato“, con cena itinerante e degustazione dei prodotti tipici e dei piatti della tradizione sarulese

ore 21,00 Casa Museo Giudice Ladu

Premiazione dei vincitori del concorso “Dolce & Salato”

ore 22,00 Conclusione della manifestazione con musiche, suonatori locali e balli in piazza