San Francesco di Lula 2018

Programma Religioso

Lunedì 1 ottobre

ore 17,00 Santa Messa. Inizio triduo



Martedì 2 ottobre

Ore 10,30 - 17,00 Santa Messa



Mercoledì 3 ottobre

Ore 10,30 - 17,00 Sante Messe



Ore 14,00 Pellegrinaggio a piedi dalla Madonna del Rosario di Nuoro



Giovedì 4 ottobre

Festa di San Francesco

Ore 7,30 - 10,30 - 17,00 Sante Messe

Alle ore 10,30 Missa de sos priores

Presiede Monsignor M.

Marcia



Venerdì 5 ottobre

Ore 9,00 Santa Messa di ringraziamento



Festeggiamenti civili

Sabato 29 settembre

Piazzale Loreto

Ore 10,00 - 12,30/ 15,30 - 20,00

"De Luvula e de Santu Franziscu" Libri in mostra

"Mazines de poesia" mostra fotografica del premio di poesia "Luvula ti canto" a cura della Biblioteca Comunale - via R. falqui



Ore 20,00 Spettacolo musicale "A Ballare"



Domenica 30 settembre

Piazzale Loreto

Dalle 9,00 alle 19,00

2^ edizione del concorso di pittura estemporanea lungo le vie del paese



Ore 10,00 - 12,30/15,30 - 20,00

"De Luvula e de Santu Franziscu" Libri in mostra

"Mazines de poesia" mostra fotografica del premio di poesia "Luvula ti canto" a cura della Biblioteca Comunale - via R. falqui



Dalle ore 10,30 - 12,00/15,30 - 19,00

Esibizione Cori Polifonici Itineranti



Ore 20,00 Spettacolo musicale Sardegna in festa "Cantigos de Sardigna"



Giovedì 4 ottobre

Piazza Caduti sul Lavoro

Ore 20,00

gara di poesia estemporanea con i poeti Giuseppe Porcu e Bruno Agus









