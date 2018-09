Accademia d'Arte di Cagliari: OpenDay 2018

OpenDay 2018





Cos'è?





L'OpenDay 2018 è la giornata in cui l'Accademia apre le porte al pubblico per far conoscere i suoi corsi, i docenti e gli spazi di lavoro.





Quando sarà?

Domenica 23 settembre 09:00-21:00





Cosa si farà?

Laboratori gratuiti

Inaugurazione anno accademico 2018-2019

Presentazione corsi triennali e docenti

Presentazione del nuovo logo e nome dell'Accademia

Inaugurazione dell’aula di incisione dedicata a Primo Pantoli





Come faccio a partecipare?

Basta scrivere a accademiasc.cagliari@gmail.com comunicandoci a quali laboratori sei interessato.





Dovrò pagare qualcosa?

No, l'ingresso è libero e la partecipazione è gratuita.





Programma della giornata





Ore 9:15 Laboratorio di scrittura creativa: caratteri e trame con Giorgio Binnella





Ore 10:00 Laboratorio di scrittura creativa: narrativa con Andrea Fulgheri





Ore 10:00 Laboratorio di acquerello con Davide Siddi





Ore 10:45 Laboratorio di scrittura per il web con Cristina Marras





Ore 11:00 Dimostrazione di incisione con Alberto Marci





Ore 11:00 Laboratorio di graphic e web design con Stefano Obino





Ore 11:30 Laboratorio di sceneggiatura con Marcello Lasio e Andrea Fulgheri





Ore 12:00 Laboratorio di fumetto con Stefano Obino





Ore 12:00 Laboratorio di tempera e olio con Nicola Testoni





Ore 12:15 Laboratorio di narrazione aziendale (corporate storytelling) con Cristina Marras





12:45 - 14:30 Pausa





Ore 14:30 Laboratorio di dizione con Marta Proietti Orzella





Ore 15:00 Grafica e comunicazione per le aziende con Gioia Limoncino, Stefano Obino e Cristina Marras





Ore 15:15 Laboratorio di scrittura performativa con Marina Piras





Ore 16:00 Laboratorio di calligrafia con Daniela Masia





Ore 16:00 Laboratorio di anatomia artistica con Nicola Testoni





Ore 16:00 Laboratorio di prospettiva architettonica con Davide Siddi





Ore 16:45 Laboratorio di scrittura creativa: gli archetipi con M.Lidia Petrulli





Ore 17:00 Laboratorio di illustrazione con Chiara Lamieri





Ore 17:00 Laboratorio di scultura con Raimondo Picci





Ore 17:30 Laboratorio di editing (scrittura) con Carmen Salis

Ore 18:15 fine laboratori





Dalle ore 18:30





Inaugurazione dell'aula di incisione "Primo Pantoli" con gli eredi dell'artista sardo e dimostrazione di stampa;

Presentazione dei nuovi corsi e dei docenti dell'anno accademico 2018/2019;

Presentazione del nuovo nome e del nuovo logo dell'Accademia;

Inaugurazione del nuovo anno accademico.