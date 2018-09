Reggae Party Music a Budoni

Ripartono le serate al Murphy's Pub. Irish, english, sardinian e per sabato 15 settembre JAMAICAN SOUL! La prima serata del Murphy's si colorerà di musica REGGAE, con una delle voci femminili più interessanti nel panorama della musica reggae italiana: Valentina Steri, in arte “Sista Namely”!La sua voce esplosiva si sta facendo strada in tutta la penisola italiana.



In terra sarda ha visto spesso collaborazioni con artisti e gruppi di grande successo del panorama reggae come ROOTSMAN, MOMAR GAYE, BUJUMANNU e altri.





Sabato 15 settembre good reggae vibes con Sardinia Sound intl & ISLA SOUND djset .... e SISTA NAMELY LIVE!



Dalle ore 22.00 per ondeggiare al ritmo del reggae più puro!





