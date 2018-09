Moon trekking a Cagliari

Siete tutti invitati Domenica 16 Settembre al secondo appuntamento in compagnia nostra, di Massimiliano Deidda e della luna, che potremo osservare dal suggestivo colle di S. Ignazio.

Questo promontorio che divide in due il Golfo di Cagliari, permettendoci di distinguere il Golfo di Quartu dal Golfo degli Angeli , è caratterizzato da rocce calcaree, falesie e grotte naturali.

Durante il percorso di circa 3 km. che ci condurrà sulla cima del colle, incontreremo numerose piante officinali tipiche della flora sarda,la nostra guida abilitata e certificata AIGAE ci spiegherà le loro peculiarità e come vengono influenzate dalle fasi lunari.





Giunti alla sommità del colle ci ritroveremo nella fortezza piemontese, architettura militare edificata nel 1792 in epoca sabauda.

Qui avremo modo di offrirvi un aperitivo, accompagnato da pane carasau, olive, formaggio, salsiccia e civargedda.



Subito dopo, grazie all’uso di un cannocchiale, potremo ammirare la luna al primo quarto e le sue formazioni geologiche. Vi aspettiamo numerosi a questa seconda escursione finalizzata alla conoscenza del nostro magnifico satellite.



PROGRAMMA EVENTO:

• Incontro presso il piazzale dei parcheggi del Lazzaretto di Cagliari alle ore 18:00

• Partenza entro le ore 18:30

• Rientro al piazzale dei parcheggi del Lazzaretto entro le 22:00/22:30



DETTAGLI EVENTO:

• Lunghezza percorso andata e ritorno: 3 Km. circa

• Dislivello: 94 mt.

• Tempo di percorrenza del tragitto: 3 ore circa

• Difficoltà percorso: sentiero turistico (T/E)



INDICAZIONI UTILI E SUGGERIMENTI:

• Abbigliamento comodo

• Scarpe sportive o da trekking

• Acqua

• Repellente antizanzare

• Torcia



- Evento a numero chiuso; contributo di partecipazione 10 euro.



Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3495830687 – 3293976588 oppure inviare mail al seguente indirizzo: associazionearkimissa@gmail.com





ORGANIZZAZIONE

Tags