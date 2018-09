Ajò a ballare: ad Elmas serata per gli amanti del ballo sardo

Venerdì 14 settembre 2018, alle ore 20.30, ritorna l'appuntamento con " Ajò a ballare " in piazza. Serata organizzata dall’Associazione Culturale Gruppo Folk “Sa Nassa” , con il patrocinio del Comune di Elmas, giunta alla sua sesta edizione e che si terrà nella Piazza Giovanni Ruggeri, antistante il municipio, situata proprio di fronte all’abitazione di Sergio Cavallaro, indimenticabile storico presidente dell’Associazione, a cui venne dedicata la prima edizione della manifestazione .



L’obiettivo è quello di ricreare un clima d'altri tempi tramite un’evento ideato per tutti gli amanti del ballo sardo e della tradizione isolana, sia per i ballerini esperti ma anche per coloro che vogliano avvicinarsi per la prima volta alle danze tradizionali sarde, immersi in un’atmosfera di festa.





Durante la serata si esibiranno Gruppo Folk San Cristoforo di Villasalto e il Gruppo Folk Luciano Loi di Giba.



Si invitano tutti coloro che posseggono l'abito tradizionale ad indossarlo, per dar luogo ad una festa di colori, suoni, canti e balli.



Protagonista della serata, insieme a tutti i ballerini del Gruppo Folk Sa Nassa, è il cantante Emanuele Garau ed i suoi musicisti, la cui partecipazione alla manifestazione è ormai un appuntamento fisso.



Tutti i ballerini dell’Associazione saranno a disposizione di coloro che, per la prima volta, vorranno cimentarsi con i passi dei balli sardi.



Sarà inoltre possibile visitare i numerosi stand che faranno da cornice alla Piazza Ruggeri, ove saranno presenti diverse esposizioni di tessuti, artigianato, libri, oggettistica tradizionale e gastronomia.





