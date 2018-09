Viaggio Arrampicata Sud Sardegna

Il Viaggio di Arrampicata è aperto a chi non abbia mai arrampicato o a chi voglia affinare la propria tecnica, organizzato dall’a. Guida Alpina Marco Bigatti in collaborazione con il gruppo ProUp di Varese.

Lo Stage di arrampicata si svolgerà sulla spettacolare roccia del Sud Ovest della Sardegna, nelle falesie sul mare o nell’entroterra sardo.



4 giorni di arrampicata con Guida Alpina dove si affronteranno le basi dell’arrampicata, le tecniche di scalata con il metodo Caruso, le manovre di sicurezza su corda, l’uso dei materiali tecnici, esercizi di allenamento e tanto divertimento in sicurezza all’interno di paesaggi mozzafiato.

Lo stage sarà personalizzato, per cui il livello da va principiante a intermedio. Possibilità di soggiorno nel B&B Pedra Rubia sul mare.



INFO: Marco info@pedrarubia.com +393488521863





ORGANIZZAZIONE

Big Alpine Guide

Sito internet: https://bigalpineguide.com

Email: pedrarubia .sardinia@ gmail .com

Telefoni: 3208410636

Tags