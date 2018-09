Il clan dei ricciai arriva a Lanusei

Il Clan dei ricciai del regista lanuseino Pietro Mereu , vincitore del premio Ucca "l'Italia che non si vede" al Biografilm 2018 con la seguente motivazione "Il clan dei ricciai di Pietro Mereu ha saputo raccontare con naturalezza ed eleganza una storia di riscatto e dignità attraverso una solida narrazione e immagini nitide e poetiche di volti e luoghi”.

La serata organizzata dalla associazione La discoteca 1974 , prevede la proiezione del film alla presenza del regista, che risponderà al pubblico su eventuali curiosità sul film.





"Sono sempre molto felice di portare i miei lavori al mio paese Natale, da cui sono andato via tanti anni fa e ritorno sempre con piacere, perchè molti miei amici e parenti abitano ancora qua, sapere da dove arrivi è molto importante per andare lontano, ed io so bene dove sono le mie radici".





Il clan dei ricciai di Pietro Mereu è prodotto dalla Drive Production Company di Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore, Primo Reggiani e Eros Galbiati e realizzato con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e del Comune di Cagliari – Fondo Filming Cagliari.





Il film è riconosciuto di interesse culturale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MiBACT Direzione generale cinema