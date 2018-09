Saline Conti Vecchi: Festa della Raccolta del sale

Ogni anno, tra settembre e novembre, alle Saline Conti Vecchi di Assemini (CA), Bene in concessione alla società Ing. Luigi Conti Vecchi (Eni Syndial) e valorizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, si svolge la raccolta del sale. Per celebrare questa importante e attesa fase produttiva della salina, sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 dalle ore 10 alle 21, sono in programma visite speciali alla scoperta del sito produttivo e dell’area naturalistica nella Laguna di Santa Gilla e per i più piccoli, divertenti laboratori sul tema del sale , con la possibilità di consumare i vostri pranzi al sacco nei suggestivi ambienti della salina o all’aria aperta e degustare aperitivi al tramonto a base di prodotti locali.





Sabato 22 settembre alle ore 10.30, 11.30, 16.30 e 17.30 gli ospiti avranno l’occasione di fare passeggiate a Porto San Pietro con visita alle rovine del villaggio Macchiareddu , dove negli anni Trenta risiedevano le famiglie di proprietari, dirigenti e operai impegnati in salina (percorso di bassa difficoltà di 2,5 km.

Posti limitati, su prenotazione). Ai bambini sarà dedicato il laboratorio Il mistero della Laguna, a cura di Emanuele Masillo, alla scoperta dell’ecosistema salina, dalle ore 15.30 alle 16.30 e dalle ore 17.30 alle 18.30 (posti limitati, su prenotazione). Dalle ore 18.30 sarà possibile degustare l’aperitivo.





Domenica 23 settembre la festa prosegue con visite guidate in trenino tra vasche salanti e candide montagne di sale, ognuna con un diverso focus – industriale, storico oppure naturalistico – e impreziosite dal contributo dei salinieri di ieri e di oggi e di esperti del settore che potranno soddisfare svariate curiosità su questo affascinante mondo. Dalle ore 10 alle 13, si svolgerà una dimostrazione di artigianato sull’intreccio delle erbe palustri e dell’ulivo, a cura del cestinaio Mario Fais. Dalle ore 18.30 sarà possibile degustare l’aperitivo e concluderà la giornata, alle ore 19.30, una performance artistica Suono Bianco nell’ex officina meccanica dell’impianto, a cura di Gabriele Marangoni.





Giorni e orari: sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 dalle ore 10 alle 21.

Partenze trenino: dalle 10.30 alle 18.30, ogni ora.





Ingressi: Intero: 10 €; Ridotto (bambini 4-14 anni): 3 €; Residenti del Comune di Assemini, Iscritti FAI e Studenti universitari: 5 €





Per informazioni e prenotazioni: Saline Conti Vecchi, Zona industriale Macchiareddu, Assemini (CA) 070.247032; faisaline@fondoambiente.it