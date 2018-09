Nuovo Corso di Kundalini Yoga a Cagliari

Sat Nam, ogni giovedì alle 20.45 presso l'Associazione culturale "Qui e Ora" in Via Pasubio 27 Cagliari. Radhajeet Kaur, insegnante certificata "Kundalini Research Institute", condurrà un ciclo di lezioni rivolte sia ad allievi principianti che avanzati.



Il Kundalini Yoga è un'antica disciplina portata in Occidente dal maestro Yogi Bhajan, che combina il pranayam (il respiro) alle asana (esercizi fisici), volta al benessere del nostro corpo e della nostra mente.





"Nel Kundalini Yoga la cosa più importante è l'esperienza. L'esperienza arriva dritto al cuore" Yogi Bhajan



Prova gratuita, Sat Nam





ORGANIZZAZIONE

Tags