Escursione Dal Rio Flumineddu al Canyon di Gorropu

Trekking nel Canyon di Gorropu sul sentiero che risale il Rio Flumineddu, il fiume che in milioni di anni ha scavato la roccia calcarea del Supramonte dando origine a questo fantastico canyon.



Le acque del rio scorrono tra le bianchissime rocce calcaree diventando una fantastica cornice del nostro paesaggio insieme a una verdeggiante vegetazione di lecci macchia e i bellissimi ontani.



Cammineremo rinfrescandoci nelle sorgenti e con le limpide acque del rio, sino a quando ci troveremo davanti la maestosa punta Cucutos e la bocca del Canyon, da quel momento inizierà una nuova avventura.



PRENOTAZIONI e Informazioni ai numeri: 0783 1930040 / 392 2832997

Il numero di partecipanti è limitato.

CARATTERISTICHE PERCORSO E GRADO DI DIFFICOLTÀ

Trekking a Su Gorropu: Una volta raggiunto il ponte di S'Abba Arva, in cui è possibile parcheggiare l'auto, si prosegue a piedi sulla sterrata che fiancheggia il rio Flumineddu fino a raggiungere dopo circa 2 h l'imbocco della gola.Livello di difficoltà: “E” escursionistico facile.Il percorso di Gorropu è su sentiero in gran parte ombreggiato Guida A.I.G.A.E. e SA434 e R.A.S. 763: Luca Selis coperta da polizza RC.COSTO DI PARTECIPAZIONE: € 20 a persona (Non comprende il costo di € 5 a persona d’ingresso a Gorropu)INDICAZIONI PER I PARTECIPANTI CHI PUÒ PARTECIPARE: Possono partecipare persone in buono stato di salute mediamente allenate.ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:Abbigliamento a strati - maglia traspirante; - giacca a vento; - capellino - scarpe da trekking - crema solare - cambio da lasciare in auto.LUOGO E ORA D’INCONTRO: ore 8:45 al bar stazione carburanti di Via Kennedy, 1 a Dorgali