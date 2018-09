Torna ad Arbus il W.R. Festival Canoro 2018

Ad Arbus il W.R. Festival Canoro 2018

L'8 settembre ore 21,30



Dopo qualche anno di stop, finalmente, torna il W.R. Festival canoro ad Arbus, in occasione dei festeggiamenti della Beata Vergine Maria Regina di Arbus , il comitato e Don Luca hanno voluto fortemente questo evento.



Le gradinate della Chiesa faranno da spalti e cornice al festival.



I ragazzi in gara sono circa 15 provenienti da Elmas, Arbus, Guspini, Lunamatrona, Sanluri ecc...

Ci sarà anche la sezione junior per i bambini sino ai 13 anni.



Presenta la serata Stefano Curgiolu





