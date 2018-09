Escursione al tramonto lungo le falesie del Canalgrande

Sabato 8 Settembre, chiudiamo in bellezza l'estate dei tramonti escursionistici di Inside Sardinia per la stagione 2018 , con un fantastico percorso che ci porterà ad affacciarci sul mare di Canalgrande , in un ambiente da favola, dove ci regaleremo un bel bagno in quello che viene definito il "paradiso dei geologi", una spinta per affrontare la salita a Punta Cubedda (132m) per un crescendo di emozioni e di colori seguendo il tramonto lungo le alte falesie che circondano la penisola di Nascu.





Un'escursione imperdibile... prenotatevi per tempo!



Attrezzatura OBBLIGATORIA:

Scarpe da trekking e Luce frontale o Torcia.



Attrezzatura CONSIGLIATA:

Acqua 1,5/2 litri, cena al sacco, telo e costume da bagno, zaino leggero e comodo, scarpe da scoglio, abbigliamento adatto al percorso e alla stagione, kway, repellenti per le zanzare. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci!



Contributo spese: 15 euro

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 300m

Difficoltà tecnica: E (Escursionistica)

Difficoltà Fisica: Media

Terreno: Sterrate, sentieri, tracce.



Appuntamento : ore 16.30 (puntuali), parcheggio cala Domestica

Rientro previsto: ore 21.00

Iscrivetevi entro le ore 14 di venerdì 7 Settembre!



L'escursione è riservata ai tesserati. Se non siete ancora tesserati scrivete a Inside Sardinia, indicandoci i vostri dati: Nome e Cognome -Luogo e data di Nascita- Codice Fiscale -Indirizzo - Telefono- Email



La tessera ha un costo di 10 euro e una durata annuale.

Inside Sardinia è affiliata CSEN. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci!



Per info tel. 3494060498 info@insidesardinia.com





ORGANIZZAZIONE

Inside Sardinia

Email: info@ insidesardinia .com

Telefoni: 3494060498

Tags