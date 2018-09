A Sassari X edizione di Visioni Solidali 2018

Prende il via la decima edizione di Visioni Solidali, la rassegna cinematografiche con un occhio al sociale promossa da Associazioni al Cinema . Apertura sabato 8 settembre, presso il Cortile di Palazzo Ducale, e chiusura martedì 2 ottobre con l'ultima proiezione, il buffet solidale e il concerto dei Jaama Dambè





Festeggia 10 anni “Visioni Solidali”, la rassegna cinematografica promossa da “Associazioni al cinema”, un coordinamento di associazioni del sassarese che, ogni anno, registra l'ingresso di nuove realtà e amplia l'offerta culturale, senza dimenticarsi della solidarietà. In occasione dei 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le associazioni hanno deciso di impegnarsi in una raccolta fondi per il contrasto delle povertà estreme nella nostra città .

Una vita dignitosa è condizione fondamentale in una logica di rispetto dei diritti umani.





Nella suggestiva cornice del cortile di Palazzo Ducale , dall’8 settembre al 2 ottobre, undici associazioni, insieme a numerosi ospiti, proporranno visioni e approfondimenti sui temi su cui sono da tempo impegnate: dai diritti umani alle politiche di genere, dall'ambiente all'inclusione sociale, dalla discriminazione ai diritti civili, al consumo responsabile, alla pace ed alla solidarietà fra i popoli, le persone e tutti gli esseri viventi.





“Visioni Solidali" è una rassegna cinematografica nata a Sassari nel 2009 per volontà di alcune associazioni locali che hanno trovato, da subito, il consenso delle altre organizzazioni locali e della popolazione, visto il grande afflusso di pubblico che ha sempre accompagnato proiezioni, dibattiti e buffet. L'iniziativa, che oggi conta undici associazioni e numerose collaborazioni, cresciuta negli anni oggi è il frutto della collaborazione di un’ampia rete di organizzazioni e partner, ed ha ottenuto dal MiBACT il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.





Otto gli appuntamenti in programma in cui le undici associazioni approfondiranno tematiche singolarmente e collettivamente. Aprirà la manifestazione, Sabato 8 Settembre alle ore 20:30, l'associazione Crew che, in collaborazione con Mondo X, presenterà Craving , un cortometraggio sulla piaga sociale del gioco d’azzardo patologico, che investe con dati allarmanti anche la nostra città. Nella stessa giornata A.N.P.A. Sardegna presenterà The special need, un coraggioso film su sessualità e autismo, un disturbo ancora poco conosciuto ma che interessa numerose famiglie anche in Sardegna.





La rassegna proseguirà tutti i martedì e giovedì del mese e si concluderà martedì 2 Ottobre. Martedì 11 Settembre, sempre alle 21:00, Zoe progetto antispecista con Anatomia di un risveglio di Barbara Mugnai che ci guiderà in un viaggio autobiografico per riflettere su cosa si nasconde dietro i nostri piccoli e grandi gesti quotidiani; Giovedì 13, Alisso, in collaborazione con 4caniperstrada, ci porterà all'interno di un centro di accoglienza per richiedenti asilo “in un'isola al centro del Mediterraneo, la Sardegna”, con Sulla stessa barca un lavoro collettivo che ha coinvolto, nel processo creativo, i filmaker e gli stessi migranti.





Martedì 18 il Movimento Omosessuale Sardo ci immerge nel mondo dell'odio e del pregiudizio con due lavori in anteprima: Xavier, ultimo cortometraggio del regista cagliaritano Giovanni Coda, ambientato a Parigi, sugli Champs Elysées, nelle 24 ore che precedono l'attentato terroristico, e Il Buio, opera di Giuliano Oppes, regista sassarese, che vede un Franco Nero clochard costretto a subire le conseguenze del pregiudizio e dell'omofobia. Temi che saranno poi discussi con i registi, responsabili di Casa Serena, Guardian Angels e altri.





Ad emozionare il pubblico sarà, Giovedì 20, Emergency con My name is Adil, un film che insegna a camminare con le scarpe altrui, a comprendere la povertà, i sogni e il dolore del distacco; mentre, Martedì 25, Noi Donne 2005 e Andalas de Amistade, in collaborazione con il Sardinia Film Festival e la Mediateca Internazionale del Cortometraggio, propongono due brevi video sulle questioni di genere: Matria e Clandestine.





Interessante anche la partnership tra Ponti non Muri e Amnesty International, con Figlio dell'altra , un'opera emozionante che affronta temi di drammatica attualità cercando le risposte nel cuore della gente comune e affidando le speranze per il futuro alle donne e alle nuove generazioni.





Infine il 2 ottobre su proposta dall'associazione Acos chiuderà la rassegna il documentario Not My Life sulla tratta delle persone, che coinvolge in particolare le donne e i minori in diversi Paesi del mondo.









Martedì 2 Ottobre per la chiusura della rassegna, una giornata ricca di appuntamenti. Si comincia alle 19:00 con il “Buffet Solidale” presso il Centro Giovani in piazza Santa Caterina: piatti e sapori della tradizione locale e internazionale con un’attenzione particolare alla provenienza e genuinità degli ingredienti. Dopo l’ultima proiezione in cartellone, la chiusura di Visioni Solidali, grazie alla collaborazione con BirraAjò, è affidata al concerto, in piazza Santa Caterina, dei Jaama Dambè il gruppo musicale creato e costituito da ragazze e ragazzi migranti che vuole dimostrare che “essere un migrante non è un problema”.





Importante iniziativa sostenuta dalle associazioni organizzatrici è, per l’edizione 2018, la raccolta fondi per sostenere “la distribuzione alimenti” e “l’assistenza medica gratuita” per le persone bisognose della nostra città promosse dalla Casa della Fraterna Solidarietà. In cambio, infatti, di una piantina aromatica offerta dal vivaio “Il Giardino Segreto” e confezionata dal laboratorio di riciclo creativo del centro Giovani, sarà possibile contribuire al finanziamento di questi progetti.