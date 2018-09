A Cagliari arriva il Good Village

3 giorni, 5 ristoratori, 19 piatti speciali, 15 deejay, 9 musicisti: questi i numeri della prima edizione di "Good village" , un villaggio di musica e sapori che verrà realizzato, per tre domeniche di settembre, nello spazio all'aperto di Good , il locale di viale San Bartolomeo a Cagliari, a due passi da viale Poetto.





Primo appuntamento domenica 9, a seguire il 23 e il 30 settembre, sempre tra mezzogiorno a mezzanotte.

Ingresso libero e gratuito.





Ogni domenica verranno presentate creazioni culinarie differenti, ad opera dei cuochi di diverse realtà cittadine: CUCINA.eat, I Cherchi, LE’ EAT Team, OLD Square - Cagliari e Salsamenteria Via Sonnino 154 Cagliari. E in abbinamento, vini e birre artigianali.

In pieno stile street food, il villaggio sarà realizzato all'aria aperta, dove ogni progetto coinvolto presenterà piatti e rivisitazioni dei prodotti caratteristici che li rappresentano.





Ad intrattenere il pubblico con la propria musica ci saranno invece deejay e musicisti.





Si comincia domenica 9 settembre , con una giornata di sonorità reggae, rare groove, disco e deep house. Ci saranno le selezioni curate da Luca de Vita, Marco Cabras, Leegas, Fabrizio Minozzi, Andrea Young, e ospite speciale LTJ XPERIENCE.





Dopo la pausa di una settimana, si riprende domenica 23 con protagonisti i generi rare groove, rhythm’n’blues, rock’n’roll, garage, surf e library music: faranno girare i dischi i dj Gasss, Piraz, DJ Slania e a seguire il concerto dei gruppi Dancefloor stompers e The Surfin'Boars.





Si chiude la rassegna domenica 30 settembre , e ci sarà ancora rare groove, house ed elettronica: questa volta saranno ospiti speciali 180gr (progetto musicale creato e rappresentato da N-Zino) e il duo Mind/The/Gap (Pako S & Genny G) che condivideranno la consolle insieme ai sardi Bettosun, Gabriele Pinna, Dj Zimbra.