Alghero: Mamatita Festival 2018 - La Città si fa Teatro

Spettacoli di strada, circo contemporaneo, laboratori urbani, tantissime novità e qualche ritorno.





Dal 1 al 16 settembre lo chapiteau del Circo PaNiKo torna in città e si apre alla città con tante iniziative in programma “sotto tenda”. Il 16 settembre milonga organizzata in collaborazione con l’associazione Tango Festival.





PROGRAMMA





1 settembre dalle 19:30 Teatro e piazza del Teatro





ROSSINI concerto, spettacoli e cena di gala per il 150° anno rossiniano





1-16 settembre H 20:30 piazza Sulis





Circo PaNiKo PANIKOmmedia – (posti limitati – prenotazione al 333 629 8118)





1-16 settembre vari





Mr Lucky spettacoli OFF





2-5 settembre Tenda circo PaNiKo





Tony Tap Dancer LAB & spettacoli OFF





3 settembre dalle 19 – piazza San Michele





Tricirco Ludobus TRIC&TRAC – laboratorio urbano





7-8-9 settembre dalle H 17 Largo San Francesco





Synergyca CIRCO – laboratorio urbano





14-15-16 settembre dalle H 17 Giardini Cecchini





Fantulin La bottega di Geppetto– Dame, spade e cavalieri laboratorio urbano di falegnameria condivisa





16 settembre Tenda Circo PaNiKo





Tango Festival Alghero Milonga





21 settembre H 22 Forte della Maddalena





Sheidan “Saman” – spettacolo di fuoco





21-22 settembre H 21 Largo San Francesco – H 21 piazza San Michele





ClapClap Circus GULP!





22 settembre, 23 settembre H 21 piazza San Michele – H 22 Largo San Francesco





Mc Fois spettacolo





22 settembre, 23 settembre H 21 piazza San Michele H 22 Piazza del Teatro





Circo Ramingo Ramingo Street Circus – spettacolo





28 settembre, 29 settembre H 19 piazza Sulis H 22 piazza del teatro





Monsieur Barnabà In Valigia





28 settembre, 29 settembre H 21 Forte della Maddalena





Creme Brulè Show “Danza, fuoco e romanticherie” – spettacolo fuoco





29 settembre H 20 Piazza del Teatro





Teatro del Sottusuolo HOP!HOP!HOPLA’





29 settembre H 22 piazza San Michele





Eventi Verticali WANTED! – spettacolo verticale





LABORATORI





18-20 settembre dalle 18 largo San Francesco





Campidarte laboratorio/installazione SNAKE





19 e 24-25-26 settembre via Manzoni 85





Lo Teatrì MAMATITA OFF (posti limitati – prenotazione al 349 8024059)





27 ottobre H 21 – 28 ottobre H 19 – Teatro Civico





Antonio Rezza & Flavia Mastrella “Pitecus”

