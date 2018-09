Escursione da Porto Ferro al lago di Baratz

Trekking da Porto Ferro al Lago di Baratz e ritorno a Porto Ferro.

Con possibilità di grigliata finale a pranzo o cena.



ORARI

Sabato dalle 18:30 alle 22:30*

Domenica dalle 9:00 alle 14:30



*(Al termine del trekking diurno è possibile sostare in spiaggia per prendere il sole e/o fare il bagno in attesa del pranzo)



Itinerario ad anello che si sviluppa quasi completamente all'interno di una delle più vaste pinete dell'Isola. Il percorso proposto parte dal parcheggio della spiaggia di Porto Ferro e si sviluppa verso l'interno in un'area poco conosciuta anche ai residenti.



Attraversando una pineta, impiantata negli anni'50 ricca di essenze della macchia mediterranea e con la presenza di volatili e piccoli mammiferi selvatici, ci si immerge immediatamente in un'atmosfera naturale di suoni, profumi e colori che rilassano, stimolano e rigenerano i sensi.



A metà percorso, la pineta si apre e appare l'unico Lago naturale della Sardegna: Baratz . Ne costeggeremo le sponda sud condividendo la sua origine e le sue misteriose leggende per poi addentrarci in un sentiero di pini e profumata macchia mediterranea fino a raggiungere le ultime calette della spiaggia di Porto Ferro.



Qui la maggior parte dei partecipanti non resistono alla tentazione di un bagno nelle tiepide acque della baia. Dopo la sosta raggiungiamo lungo la spiaggia il punto d'incontro presso il "Baretto di Porto Ferro".



L'escursione si conclude accomodati ad un tavolo riservato, vista mare, nel simpatico locale "La Griglieria, mentre continuiamo a socializzare degustando cibi di mare e di terra e vino o birra locale. (serate accompagnate spesso da intrattenimento musicale dal vivo! )



PRENOTA ORA: 339705882



INFO TECNICHE

Livello Difficoltà: T= turistico (scala CAI) Facile per tutti (bambini e inesperti compresi) Durata: 2 ore + soste bagno ecc.

Lunghezza: km. 6,7 passi 9.600 (tempo effettivo camminata 1h, 47m)

Dislivello: 52mt. (max disl. in salita 14mt)

Luogo d'incontro e di arrivo: "IL BARETTO di Porto Ferro" (adiacente al posteggio inizio spiaggia)



ORARI mattina

Incontro: 9:00

partenza trekking: 9:30

arrivo trekking: 11:30

pranzo: 13:30

termine escursione: 14:30



ORARI sera

Incontro: 18:00

partenza trekking:18:30

arrivo trekking: 20:30

cena: 21:00

termine escursione: 22:30



N.B.: L'escursione è condotta da una Guida abilitata.



COSA PORTARE: Acqua: 0,5 litri per persona; Scarpe da trekking o da camminata; Pantaloni lunghi leggeri; Abbigliamento a strati e felpina o kway (serale);



CONSIGLIATI : costume da bagno; asciugamano; crema solare (diurna); torcia frontale (serale); fotocamera o smartphone per incontri inaspettati; zainetto per avere le mani libere;



QUOTE di PARTECIPAZIONE Adulti: €.10 Bambini: 3/7anni GRATIS 7/12anni €. 5

PLUS: Pranzo o cena: da 15€. / 22€. a 25€. pp (a scelta fra piatto composto, grigliata mista di carne o di pesce, compreso contorno e bevande)



INFO & PRENOTAZIONI

Organizzazione: Associazione Culturale EUREKA Enterprise mobilphone: 339 4705882 Email: eurekaturismoecultura@gmail.com









