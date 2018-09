Autunno in Barbagia 2018: Oliena

Sapevate che fu proprio il Comune di Oliena nel 1996 ad organizzare una manifestazione dal nome Cortes Apertas . Da allora tantissimi paesi del centro Sardegna sono entrati a far parte del circuito Autunno in Barbagia ed hanno aperto le loro antiche cortes per raccontare storia, cultura e tradizioni.



Ecco il programma 2018 di Oliena



Venerdì 7 settembre

Ore 16,00 Apertura delle Cortes, delle mostre ed esposizioni lungo le vie del paese.



Ore 19,00 In occasione del gemellaggio, Oliena dà il benvenuto agli amici di Oliana in Catalogna - Inaugurazione del murale realizzato dall'artista Luigi Columbu.



Ore 22,00 Inizio del Festival dell'Organetto.

Santuario Campestre B.V. di Monserrata.



Ore 23,00 Serenada a Sos Isposos



Sabato 8 settembre

Ore 10,00 Inaugurazione della Corte Catalana e apertura delle Cortes Olianesi: Le massaie sfornano il pane, preparano la pasta e i dolci, mentre con le antiche presse si piagia l'uva e nelle cantine si assaggia il vino. I pastori preparano il formaggio e gli artigiani lavorano la pelle e il legno. Le ricamatrici si adoperano nella creazione degli scialli del costume tipico olianese.



Dalle ore 10,00 Esposizioni, laboratori e rappresentazioni delle faccende domestiche e lavorative di un tempo all'interno degli antichi cortili - Centro Storico.



Ore 11,00 Rappresentazione del tradizionale matrimonio olianese.

Ore 19,00 Parata dei "Geganters i grallers di Oliena" (le statue dei Giganti) - Centro Storico; "Voliaks", danza con spettacolo pirotecnico con la partecipazione dei gruppi folk di Oliena - Piazza Berlinguer.



Domenica 9 settembre

Ore 10,00 Rivivono le Cortes: ricamatrici in sas carrelas, esposizioni, laboratori e rappresentazioni nel Centro Storico.



Dalle ore 10,00 "Cibo e Identità"



Dalle ore 16,00 Animazione itinerante con balli tradizionali sardi e catalani



Dalle ore 17,30 Rappresentazioni e dimostrazioni culinarie, con la partecipazione di importanti chef, negli scorci più suggestivi del paese.



Ore 20,30 Spettacolo di musica, balli e animazione con la "batokatù Catalana" e gruppi folk sardi





Eventi e Mostre

"Manos de oro... sul filo dell'identità" . Mostra sul tema dei ricami

"Distintos" mostra di costumi e monili sardi e "Alla ricerca del tempo Perduto"

Mostra "Caras" . Volti e leggende di Sardegna





Sito internet: http://www.cuoredellasardegna.it

