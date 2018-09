System of a Down - tribute band - live in Ardara

Finalmente arriva anche in Sardegna la tribute band romana dei SYSTEM OF A DOWN, gli PSYCHOTICI!





Appuntamento SABATO 8 SETTEMBRE al 4^ MOTOINCONTRO I CENTAURI ARDARA (SASSARI), che si terrà nell'Anfiteatro Comunale.

Inizio concerto ore 22:30

Ingresso gratuito!





Gli Psychotici - System of a Down tribute band (pronunciato 'Psicotici') nascono dalle ceneri dei Toxici, la tribute band dei SOAD più famosa in Italia!

Gli Psychotici lavorano con l'intento di riportare sul palco nella maniera più fedele e coinvolgente sia lo spettacolo live esaltante che le sonorità studio uniche dei System of a Down!

Gli Psychotici sono ERICH (voce e chitarra acustica), DAVE (chitarra elettrica e seconda voce), DANI (basso e cori) e VALE (batteria).