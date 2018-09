Alla scoperta di Tiscali e della valle di Lanaitho

Tra il Supramonte di Dorgali ed il Supramonte di Oliena sorge una delle meraviglie archeologiche della Sardegna: il villaggio di Tiscali.



A passo lento e sguardo attento, cammineremo nella bellissima valle di Lanaitho da cui ammireremo un paesaggio incontaminato che ci riporterà indietro nel tempo.



E al ritorno vi aspetta una bella sorpresa a Su Gologone



Informazioni tecniche:

Appuntamento alle ore 9 a Oliena, possibilità di passaggio in macchina da Cagliari e Villacidro.

Conclusione escursione intorno alle ore 16-17.



Difficoltà: livello medio, adatto anche a bambini camminatori al di sopra degli 8 anni. Lunghezza: 8 km

Dislivello in salita: 300 m



Info utili:

Abbigliamento comodo

Scarpe da trek o adatte per percorsi montani e con suola non piatta

Cappellino per il sole

Bastoni (per chi li ha e li trova più pratici per camminare)

Acqua per tutto il giorno

Torcia

Pranzo al sacco



Per info scrivere a mariposasdesardinia@gmail.com o chiamare Silvia 3276677490 Prenotazione entro Giovedì 13 settembre





ORGANIZZAZIONE

Mariposas de Sardinia

Sito internet: https://mariposasdesardinia.netsons.org/

Email: mariposasdesardinia@ gmail .com

Telefoni: Silvia: 3276677490

Tags