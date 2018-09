A Luogosanto Festa Manna di Gaddura: Programma del 9 settembre

9 settembre

Le manifestazioni tradizionali continuano anche il 9 settembre, con la Festa di San Giuseppe, la sua processione e il gran concerto all’aperto della banda. In serata si ride con il comico Dado e si balla il rock.



Programma 9 settembre, domenica, Fèsta di Santu Gjasèppa (Festa di San Giuseppe). Ore 9.30-23.30, Piazza della Basilica, Ufficio Turistico Comunale: apertura continuata del servizio di accoglienza e informazione turistica.



Ore 10.00, Piazza Martino Cossu: “BorgAvventura” & “Adventure Café”, contest di escursionismo urbano, talk show sportivo e aperitivo finale (alla Bottega dei Sapori), a cura dell’associazione “Adventure Inside”.

Ore 17.30, a partire da Piazza della Basilica: Processione di Santu Gjasèppa, Messa cantata e concerto bandistico: processione in onore di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, con esposizione del simulacro del santo attraverso Via Regina Elena, Via Caprera, Via San Trano e ritorno alla Basilica; partecipano al corteo i cavalieri in costume, il Gruppo Folk “Civitas Mariana”, la Banda Musicale di Calangianus, le autorità civili e il popolo; segue la Santa Messa in Basilica presieduta dal Canonico Parroco Don Sandro Serreri, cantata dal Coro “Sos Astores” di Golfo Aranci; al termine della messa, in piazza, gran concerto della Banda Musicale “Michele Columbano” di Calangianus.

Ore 18.00-24.00, Via Giosuè Carducci, Piazza Martino Cossu e Via Regina Elena: fiera-mercato dei prodotti agricoli, enogastronomici e artigianali del territorio.

Ore 22.00, Piazza Incoronazione: “Il comico è… un lavoro da duri”, spettacolo dell’attore comico Dado e, a seguire, “Rock Tales. Storie della Storia del Rock”, concerto rock revival. Promosso, organizzato e sostenuto da: L’evento è patrocinato dal Comune di Luogosanto, con il contributo dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, la direzione artistica e tecnico-organizzativa di Sèmiti di Paràuli (Ufficio Turistico Comunale) e la fondamentale collaborazione di Pro Loco Luogosanto, Comitato “Fidali 1974”, Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria di Luogosanto, Scuola di Archeologia e Comunità dell’Università di Cagliari, UniCaC’è, Adventure Inside Asd, Dodify Ltd., MonvitoGrafica e la Biblioteca comunale di Luogosanto.





