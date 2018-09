A Luogosanto Festa Manna di Gaddura: programma del 7 settembre

7 settembre

Il vespro, giorno di vigilia, regala suggestioni ancestrali con il raduno delle bandiere religiose della Gallura e la processione penitenziale del Rito del Fuoco all’imbrunire, seguita da una emozionante Messa cantata.



Programma 7 settembre, venerdì, Vèsparu, 9° giorno di novena e vigilia della festa.

Ore 9.30-23.30, Piazza della Basilica, Ufficio Turistico Comunale: apertura continuata del servizio di accoglienza e informazione turistica.



Ore 10.00, a partire dalla Basilica di N. S. di Locusantu: Caracólu di li Bandéri, raduno e corteo in automobile delle bandiere religiose delle 22 chiese campestri di Luogosanto.

Ore 17.00, Via Vittorio Emanuele II, presso la statua di San Pio da Pietrelcina: Fèsta di li Bandéri, raduno delle bandiere religiose delle 22 chiese campestri di Luogosanto e delle chiese della Gallura, cavalieri in costume, confraternite, Gruppo Folk “Civitas Mariana”, Banda Musicale di Aggius, autorità civili, comitati e popolo, in processione lungo Via Vittorio Emanuele II fino alla Basilica di N. S. di Locusantu.

Ore 18.00, a partire dalla Basilica di N. S. di Locusantu: Processione del Vespro, Rito del Fuoco e Messa solenne: processione delle confraternite per Via Giuseppe Garibaldi fino a Piazza San Quirico, benedizione e accensione dei ceri votivi, canto delle Litanie dei Santi in processione penitenziale fino al ritorno in Basilica per l’offerta dei ceri votivi; a seguire, la Santa Messa solenne presieduta dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Sassari Mons. Mario Simula e cantata dal Coro “Galletto di Gallura” di Aggius.

Ore 18.00-24.00, Via Giosuè Carducci, Piazza Martino Cossu e Via Regina Elena: fiera-mercato dei prodotti agricoli, enogastronomici e artigianali del territorio.

Ore 20.30, Piazza Incoronazione: “Canti a ghittèrra”, canti tradizionali galluresi con i cantanti Pino Masala e Marco Manca, accompagnati dalla chitarra sarda di Nino Manca; a seguire, “Iskidos Show”, concerto-spettacolo di musica sarda folk e moderna.



Promosso, organizzato e sostenuto da: L’evento è patrocinato dal Comune di Luogosanto, con il contributo dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, la direzione artistica e tecnico-organizzativa di Sèmiti di Paràuli (Ufficio Turistico Comunale) e la fondamentale collaborazione di Pro Loco Luogosanto, Comitato “Fidali 1974”, Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria di Luogosanto, Scuola di Archeologia e Comunità dell’Università di Cagliari, UniCaC’è, Adventure Inside Asd, Dodify Ltd., MonvitoGrafica e la Biblioteca comunale di Luogosanto.





