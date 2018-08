Musei Civici di Cagliari: Domenica al Museo

Nuovo appuntamento con l'arte e la cultura ai Musei Civici di Cagliari con accesso gratuito per l'evento promosso dal MiBAC Domenica al Museo il 2 settembre 2018.

I visitatori potranno scegliere di passare una giornata speciale nei tre musei Galleria Comunale d'Arte e spazio Cartec, Palazzo di Città e Museo d'Arte Siamese “Stefano Cardu”.





Al Palazzo di Città una grande occasione per immergersi nei mitici anni Sessanta e Settanta, con ’68 MATERIALI PER UN MUSEO PROGRESSIVO, mostra a cura di Paola Mura e Ugo Ugo.



Inserita tra le iniziative di CagliariPaesaggio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, l’esposizione ripercorre quel progetto innovativo e visionario, che raccolse attorno alla Galleria Comunale d’Arte energie e talenti di artisti, curatori, storici e critici d’arte, ma soprattutto mette in luce il lavoro del suo determinato direttore dell’epoca, Ugo Ugo, al quale si deve la realizzazione di un museo progressivo “centro pubblico d’arte contemporanea”.



È possibile ammirare cinquanta opere, tra cui quelle realizzate da Bonalumi, Castellani, Griffa, Gilardi, Arroyo, Hsiao Chin, Muscu, Rossi e Antico.

Alla Galleria Comunale si trovano le ”Collezioni di un secolo breve”, raccolte nei tre nuclei Collezione Sarda, Collezione Contemporanea e Collezione Ingrao, che testimoniano l'arte del XX secolo in Italia e in Europa.

Capolavori di Giacomo Balla e di Umberto Boccioni, Giorgio Morandi e Carlo Carrà; ma ancora, le sculture in gesso di Francesco Ciusa, tra le quali spicca “La madre dell’ucciso”. Le sperimentazioni accolte da Ugo Ugo fra il 1968 e il 1974, sono invece opere di Vincenzo Agnetti, Giulio Paolini, Mimmo Rotella, Davide Boriani e Primo Pantoli, per citarne alcuni.

Prorogata fino al 9 settembre 2018 nell'adiacente spazio Cartec, Space Memory_MATERIALI SONORI PER UN MUSEO PROGRESSIVO, progetto corollario a '68 – MATERIALI PER UN MUSEO PROGRESSIVO, in mostra a Palazzo di Città e nelle sale del primo piano della Galleria Comunale d'Arte. Si tratta di un'installazione sonora interattiva, prodotta da Spaziomusica e curata dal compositore Fabrizio Casti che si ispira alle opere della Collezione Contemporanea dei Musei Civici, “trasformando” le opere in dispositivi sonori.

Il Museo d’Arte Siamese “Stefano Cardu” è il gioiello d’Oriente all’interno della Cittadella dei Musei. Al suo interno sono esposti oggetti preziosi provenienti in larga parte dal Siam, dall’India, dalla Cina, dal Giappone e dalla Malesia. Un luogo dove poter conoscere culture diverse e raffinate, piene di fascino, soprattutto per noi occidentali.





Vi aspettiamo dalle 10 alle 18, senza interruzioni, per conoscere e riscoprire insieme il patrimonio storico-artistico della nostra bella città.