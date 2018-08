1 settembre terza giornata del Cabudanne de sos poetas

Cabudanne de sos poetas



La mattina alle 9.00 primo appuntamento alla Biblioteca Comunale con il workshop per i più piccoli dai 3 ai dieci anni “El terrible Boicot”, a cura dell’associazione Allibratori e della scrittrice per l’infanzia Adriana Sabugal. Prosegue il “” sabato 1 settembre tra incontri con i poeti, musica, degustazioni, laboratori per i bambini.per i più piccoli dai 3 ai dieci anni “El terrible Boicot”, a cura dell’associazione Allibratori e della scrittrice per l’infanzia Adriana Sabugal.

Alle 10.00 a Prenza de Murone lo spazio dedicato ai produttori locali vede stavolta la Cantina Quartomoro di Sardegna e l’Azienda Agricola Riso Oristano.



Alle 10.30 ci sarà Paola Zannoner , una delle più importanti scrittrici (e blogger) italiane e non solo, con i suoi libri tradotto in diversi paesi del mondo, Nell’incontro di letteratura per adolescenti. Premio Strega per ragazzi 2018, a Seneghe racconterà del suo libro “L’ultimo Faro” insieme a Magda Sanna.



Alle 11.30 la voce poetica tra le più importanti della Catalogna, Cèlia Sanchez Mustic , Premio Strega ragazze/i 2018, porterà il suo libro “La gota negra” con la partecipazione dell’Istituto Ramon Llull, l’organizzazione che promuove la lingua e la cultura catalana a livello internazionale; introducono e coordinano l’incontro con l’autrice Joan Elies Adell e Mara Loreto Basques Almiral.



Alle 17.00 in Biblioteca Comunale il laboratorio di poesia dedicato ai bimbi “Che verso fa il poeta” , a cura sempre dell’associazione Allibratori. Stesso orario a Putzu Arru per l’incontro con il poeta e drammaturgo Marc Biancarelli e la sua recente opera “Massacre des innocents” (Actes Sud, 2018). Dialogherà con l’autore lo scrittore Alessandro Deroma. Alle 18.30 poesia e azione con Serge Pey e Chiara Mulas. Performance dal libro “Chants Électro-Néolitiques”. Introduce e coordina Antonella Puddu Gaviano.



Alle 21.30 in Partza de sos ballos poesia, letteratura e scienza nell’incontro di sabato sera con i due caporedattori di Radio 3 Scienza : la conduttrice radiofonica e autrice Rossella Panarese e Marco Motta, voce del quotidiano scientifico della rete, incontrano nella suggestiva Partza de sos ballos, Gianmario Villalta, narratore, saggista, poeta tra i più significativi della nostra letteratura (Bestia da latte il suo recente romanzo) e direttore artistico di Pordenonelegge, Felice Colucci collaboratore del CSR4, ingegnere esperto di realtà aumentate, Barbara Mazzolai, giovane scienziata italiana tra le più famose al mondo che si occupa di plantoidi e intelligenza artificiale, coordinatrice del Centro di Micro-Biorobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Un evento speciale di divulgazione scientifica che si interroga sulla produzione letteraria e poetica in relazione alle nuove tecnologie, curato in collaborazione con Radio 3 Scienza e il CRS4.





Non solo poesia e letteratura ma come sempre ci saranno gli spazi dedicati agli appuntamenti musicali e teatrali, quest’anno rivolti in particolare alla musica del mondo. Imperdibile quello con la magnifica voce della cantante-poetessa lusitana Lula Pena, voce unica e chitarra, ammirata anche da Caetano Veloso e Rodrigo Leao. Una grande artista tra le più stimate nel panorama della canzone mondiale contemporanea.



Alle 23.00 in Partza de sos ballos arriva con il suo canto straordinario che emoziona , le cui ispirazioni sono molteplici e attraversano le frontiere del fado di Lisbona, la canzone francese, la bossa nova brasiliana, il tango argentino o le atmosfere afro-arabe.



Per la “buonanotte” infine appuntamento a mezzanotte in Piazzetta Su Lare con il dj set poetico a cura di Luigi Socci.









Dal 30 agosto al 28 settembre 2018 saranno visitabili le mostre pittoriche a Casa Addis dell’artista scomparsa (di origini seneghesi) Alessandra Wahid e del pittore, incisore e scultore Giuseppe Bosich. E ancora gli incontri con i produttori sardi, i laboratori per i più piccoli con il coinvolgimento della Biblioteca Comunale, lo spazio dedicato ai giochi da tavola sempre a casa Addis (a cura dell’associazione Demoelà), il laboratorio di fotografia a cura dell’Osservatorio Fotografico e l’escursione archeologica a cura dell’associazione Tocoele.