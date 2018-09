Distopie: laboratori di propedeutica e formazione teatrale a Cagliari

Sono aperte le iscrizioni per Distopie , laboratori di propedeutica e formazione teatrale e workshop di formazione teatrale diretti dagli attori e formatori teatrali Sabrina Mascia e Andrea Meloni del Teatro Laboratorio Alkestis CRS e della compagnia d’arte Circo Calumet.



Anche per la stagione 2018/19 prosegue la proficua collaborazione tra le due compagnie sarde basata, come di consueto, su attività, competenze e obiettivi artistici comuni e condivisi e sul principio di “diritto all’arte per tutti” .

La logica dell’inferno è un laboratorio di formazione teatrale gratuito

dal 17 settembre, ogni lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00

e dalle ore 15.00 alle 18.00

inserimento di attori all’interno della nuova produzione del Teatro Laboratorio Alkestis e della compagnia d’arte Circo Calumet, “Otello” di William Shakespear

il 10 settembre alle ore 15.00 per un colloquio preliminare

Stanza 101

s dal 1° ottobre 2018 al 24 giugno 2019, ogni lunedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30

NOI

ERROR 404

KAOSMOS

SABRINA MASCIA

Un processo attraverso il quale dar vita ad azioni di inclusione sociale e lavorativa, in cui ogni cittadino si senta “compreso” dalla e nella società, principio sul quale verteranno tutte le attività facenti parte del progetto “Teatri dal margine”., diretto da Sabrina Mascia, rivolto a 30 giovani (dai 18 ai 35 anni), anche senza esperienza teatrale e/o laboratoriale, che verranno selezionati attraverso un colloquio preliminare.Destinatari di questo percorso formativo sono i cittadini cagliaritani, i migranti futuri cittadini e gli immigrati che già del territorio sono parte integrante, perché si realizzi un processo di riconoscimento e un’inclusione dell’altro.Il laboratorio, della durata di sette mesi, si svolgerà presso il Teatro Alkestis (via Loru 31, Cagliari)(nei mesi di settembre e ottobre)(nei mesi di novembre e dicembre), ed è suddiviso in due parti.La prima (dal 17 settembre al 17 dicembre 2018) avrà un carattere prevalentemente ludico e utilizzerà esercizi, giochi teatrali e improvvisazione indotta al fine di dar vita alla creazione e al consolidamento del gruppo, trasmettere il linguaggio teatrale (tecnico e artistico) e costruire un personaggio.Alla seconda fase (dal 7 gennaio al 25 marzo 2019) potranno accedere solo gli allievi che verranno selezionati durante la prima parte.L’obiettivo finale di questo percorso di formazione teatrale è l’e, che verrà messa in scena nel 2019.La tragedia shakespeariana è stata scelta in quanto l’unione tra Desdemona e Otello rappresenta la metafora del rapporto conflittuale tra Oriente e Occidente. Un’unione caratterizzata da un clima di odio che corromperà gli animi fino alla negazione e all’annientamento del bene.Chiunque fosse interessato a partecipare a La logica dell’inferno dovrà presentarsi al Teatro Alkestisè un laboratorio di ri-formazione teatrale diretto da Sabrina Mascia, rivolto a chi ha già compiuto esperienze laboratoriali e/o teatrali. Il laboratorio, della durata di 9 mesi, si svolgerà presso il Teatro AlkestiObiettivo del percorso è quello di riformare i partecipanti attraverso tecniche di apprendimento, comprensione e accettazione del metodo benefactoriano.A partire dalle paure che caratterizzano il momento storico in cui viviamo, già preannunciato dalla letteratura distopica, ci si focalizzerà sulla ricerca delle distopie del singolo per sperimentare un condizionamento che possa produrre una distopia collettiva, al fine di arrivare all’uguaglianza e al benessere di tutti gli esseri umani.Il costo complessivo del laboratorio è pari a € 450,00.Sono previste delle riduzioni per gli studenti universitari.laboratorio di propedeutica teatrale diretto da Sabrina Mascia, dal 2 ottobre 2018 al 25 giugno 2019workshop diretto da Andrea Meloni, 3 e 4 novembre 2018.workshop diretto da Andrea Meloni, 8 e 9 dicembre 2018.Per informazioni e iscrizioni: 070 306392 (dal lunedì al venerdì dale 10.00 alle 13.00), info@teatroalkestis.it, www.teatroalkestis.it , Facebook: Teatro Alkestis.studia, collabora e ricerca dal 1995 in seno al Teatro Laboratorio Alkestis e al suo fondatore Massimo Michittu. Nel 2000 viene diretta dal Maestro Alejandro Jodorowsky nello spettacolo “Opera Panica”, prodotto dal Teatro Alkestis. Negli anni partecipa ai laboratori organizzati dal Teatro Alkestis in collaborazione con Abani Biswas (India), Kalatharamgini Troupe (India), James Sloviak del New World Performance Laboratory, Antonio Catalano, Claudio Morganti, Andrea MeloniConduce laboratori teatrali per ragazzi e adulti. Viene diretta in diverse produzioni dagli artisti Ornella D’Agostino, Andrea Meloni, Massimo Michittu, Claudio Morganti, Alejandro Jodorowsky. Inoltre, è stata regista degli spettacoli “In bilico distratto”, “Se alla lanterna della luna un attore”, “Girotondo”, “La jena di San Giorgio”, “L’Incantanebbia Kabarett”. Aggiunge alle esperienze artistiche anche una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi teatrali e gestione del Teatro Alkestis.Con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo) - Regione Autònoma de Sardegna (Assessoradu de S'Istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport) e Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura).