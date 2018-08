Due mostre al M.A.D. di Budoni

Venerdì 31 agosto al M.A.D. di Budoni, lo spazio multisala dell’arte in Via G.Matteotti N.1 alle ore 20.00, inaugurazione di due nuove mostre con il patrocinio del Comune di Budoni e la partecipazione del delegato alla cultura Denise Zirottu.



“Camminavano leggeri sulle terra”

Una incredibile mostra fotografica con foto datate tra l’Ottocento e il novecento ritrovate e restaurate grazie ad un lavoro certosino e incredibile che ha impegnato Pierino Bacciu, proprietario dell’archivio storico, per giorni e notti, per recuperarle e sottrarle all’oblio del tempo.





La mostra fotografica ripercorre la storia delle genti della bassa Gallura. Immagini di vita vissuta, volti di persone, ricordi di nozze, feste campestri, gruppi familiari, rappresentano i luoghi della memoria e sopratutto un valore identitario unico.



Molti cittadini delle comunità budonese e torpedina e San Teodoro, ritroveranno i propri antenati e gli antenati dei propri amici e proveranno nostalgiche emozioni come chiunque visiterà questa mostra. La mostra è di particolare valore storico e documentario di una precisa identità, unica nel suo genere per la micro localizzazione e che si riconosce e si ritrova attraverso le immagini delle persone e dei luoghi.



Un archivio dal valore inestimabile.



La seconda mostra è una personale dell’artista siniscolese Salvo Adriano Deiana “Equilibri impossibili”



L’artista Salvo Adriano Deiana,forse ispirato dall'inukshuk che è un ometto, ovvero una costruzione in pietra usata come punto di riferimento dagli Inuit, Inupiat, Kalaallit, Yupik e da altri popoli della zona artica dell'America settentrionale o dalle sculture con le pietre che sfidano la forza di gravità, che vediamo anche nelle nostre spiagge, in equilibri impossibili, ci propone le sue sculture in legno, sottili e stilizzate con più elementi sovrapposti e alte più di due metri lanciarsi verso il cielo in equilibri impossibili. fra Zen e scultura, l’arte di Deiana è fare stare le cose in equilibrio.



Salvo Deiana, artista di Siniscola è insegnante di Arte e immagine presso la scuola media di Budoni e c/o la scuola media Ettore Pais di olbia. Ha conseguito il diploma del liceo artistico a Cagliari e poi il diploma all'Accademia di Belle Arti di Firenze nel corso di scultura. La sua attività artistica oltre alle sculture in legno si esternano con le ceramiche e con la grafica pittorica. Ho partecipato a diverse mostre personali e collettive in Italia e Spagna.



Curatore delle mostre: Aldo Manzanares Pres. Ass. culturale OlbiaPulse/SpazioArte





