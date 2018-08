Mostra Mercato del Melone Coltivato in Asciutto e della Malvasia a Lunamatrona

Sabato 1 settembre 2018

ore 18,00 Via Trieste, presso il cortile sede della Compagnia Barracellare

Apertura manifestazione con il Concorso gastronomico “Antichi sapori”

dalle ore 19,00 alle 20,00 Piazza Marconi (Funta’ manna)

Laboratorio per bambini e giochi in piazza con Divulga

dalle ore 19,30 alle 21,00 Piazza Marconi (Funta’ manna):

Aperitivi a base di melone con Divulga , in collaborazione con l’Ass.

Culturale Coriccheddos

Concerto di Hola la Poyana

ore 20,30 Piazza Regina Elena Cena a base di Fregula con salsiccia, a cura della Pro Loco Lunamatrona

ore 22,00 Piazza Regina Elena

Concerto con il gruppo Super Classifica Show





Domenica 2 settembre 2018

dalle ore 8,30 alle 12,00 Colazione e concerto con Divulga + Lab Ceramica:

Passeggiata e visita ai monumenti archeologici e al nuraghe “Pitzu Cummu”, in collaborazione con i ragazzi dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Incontro presso la sede Divulga in Piazza Marconi (Funtana Manna).

Concerto con la violinista Ludovica Massidda

Colazione autogestita e condivisa: tutti i partecipanti sono invitati a portare del cibo da condividere. Lo spirito è quello della tipica colazione sarda, “su murzu”.

A seguire, laboratorio di introduzione alla ceramica, con la scultrice Elena Rondini.

ore 9,40 Apertura Mostra Mercato Lunamatrona Produce

ore 10,00 Piazza IV Novembre Motoraduno “Motomelone”

ore 11,30 Ex blocchiera in via Donizetti Esibizione Free Style con lo stuntman Emanuel Angius

dalle ore 12,30 alle 13,00 Aperitivo con Divulga e concerto di Irene Loche, seguirà giro delle moto su un percorso cittadino

dalle ore 15,00 alle 18,00 Parco “Sa Turrita” GLE (Grandi Giochi in Legno): laboratorio dei giochi in legno,a cura dell’Ass. Culturale Lughenè

ore 17,30 Piazza Marconi (Funtana Manna) Intrattenimento musicale con il DJ Fanny, a cura dell’Associazione “Con gli occhi onlus”

ore 17,45 Via Regina Elena La filiera delle antiche tradizioni: “Il grano… e il Pane”, a cura dell’Associazione culturale Coriccheddos. a seguire verrà offerto il pane realizzato con la propria semola, accompagnato con la marmellata di melacotogne

ore 18,00 Ex blocchiera in via Donizetti – Esibizione Free Style con lo stuntman Emanuel Angius

ore 18,30 Piazza Regina Elena Ti faccio a fette, degustazione del melone coltivato in asciutto

dalle ore 18,30 alle 20,00 Aperitivo con Divulga e concerto di Irene Loche

dalle ore 19,00 alle 20,30 Esibizione itinerante della Mogoro Marching Band, una “street-band” in stile americano che si esibirà lungo il percorso della manifestazione suonando musica funky, jazz, blues, latin e creando contemporaneamente delle coreografie

ore 19,30 – Piazza Regina Elena XXVI Sagra della Pecora

ore 20,30 Sede dell’Ass. Culturale Divulga in piazza Marconi (Funtana Manna)

Esibizione finale della Mogoro Marching Band

ore 21,30 – Piazza Regina Elena – Serata ballo liscio con il gruppo “Balla la vita”