Fradelà: a Carloforte il festival musicale dedicato alle lingue minori

Al via a Carloforte il 7 e 8 settembre, nell'isola di San Pietro, la prima edizione di “ Fradelà ” festival musicale dedicato alle lingue minori. Sul palco della centralissima piazza Repubblica si alterneranno, nelle due serate in programma, musicisti provenienti dalla Sardegna, dalla Liguria nonché band locali.





Si inizia il 7 settembre alle 20.00 con la presentazione del festival da parte degli organizzatori e il saluto dell'amministrazione comunale di Carloforte.



La serata musicale vera e propria inizierà con le sonorità etno-rock della band locale “Trai Quattru” e la solista Enrica Rivano che ripercorrerà alcuni dei classici della musica tabarchina rivisitati in chiave moderna.





A seguire, il concerto della band sarda “Lame a foglia d'oltremare”, in rappresentanza della prima lingua minoritaria ospite della rassegna.

La band offrirà un viaggio tra i suoni della world music con i suoi testi, tutti rigorosamente in sardo.





Per la giornata conclusiva del festival, in programma l'8 settembre sempre alle 20.00, sul palco ancora spazio alle band locali Xilene, Unknamed e la solista Elsa. Il viaggio musicale prosegue con l'esibizione del giovane artista genovese Mike from Campo accompagnato dal contagioso ritmo dei Demueluin. Al termine dello spettacolo è previsto un momento di convivialità finale con la degustazione di piatti della tradizione sarda e ligure.

Durante le mattinate del Festival si esibiranno per i caruggi della cittadina isolana i Demueluin, al ritmo dei loro stornelli genovesi.





Il Festival è ideato e organizzato dall'associazione culturale tabarchina Öga Battéllu con il contributo e patrocinio del Comune di Carloforte. L'associazione nasce con l'intento di mantenere il legame culturale-musicale con la terra d'origine: la Liguria. L'associazione si prefigge inoltre di rinnovare la richiesta affinché il tabarchino venga riconosciuto lingua minoritaria non solo a livello regionale (Legge Regionale dell'11 settembre 1997 della Regione Autonoma della Sardegna), ma anche a livello nazionale.





Gli artisti:





Mike From Campo (Liguria). Giovane artista genovese, invitato come miglior talento nella rubrica del TGRai Buongiorno Regione Liguria.





I Demueluin (Liguria). Giovani cantautori di stornelli in dialetto genovese, con la loro energia e contagiosa simpatia animano le feste della Liguria.





Lame a foglia d'oltremare (Sardegna). Sono un gruppo musicale sardo nato nel 2004 a Bologna. Con 2 album all'attivo, possono annoverare la partecipazione a numerosi festival in Italia e all'estero. Nel 2008 vincono il 13° Meeting Artes et Sonos di Ruinas, nel marzo 2010 le Lame partecipano al Brinc@ Festival e nel 2012 vincono il festival folk Musica nelle Aie di Castel Raniero (Faenza) aggiudicandosi tutti e tre i premi in palio (premio della critica, premio del pubblico e premio Musica nelle Aie). Sono tra i maggiori interpreti della nuova world music Sarda.





Caterina Rivano e Elsa Cherchi (Carloforte). Madre e figlia hanno partecipato a diverse rassegne canore. Elsa è stata finalista del programma in prima serata Rai Standing Ovation e la madre ha avuto l'onore di duettare con Gianni Morandi durante il concerto tenuto dal cantante a Carloforte.





The Unknamed (Carloforte). Il gruppo nasce il 13 luglio 2017. Da quel giorno gli Unknamed dopo 3 serate unplugged hanno deciso di registrare in studio e pubblicare i pezzi. Da lì il desiderio di allargare la band e portarla alla sua attuale formazione con la quale si sono esibiti allo spettacolo Giovani in Musica 2018. Il lavoro del gruppo nel corso di un anno è premiato dalla vittoria al Girotonno Live Contest 2018 per la categoria band.

Xilene e le Ombre (Carloforte). Xilene è un progetto misto di musica e disegno. Il progetto, nella sua parte musicale, comunica con un genere elettronico, con sfumature ambient, psichedeliche e pop. Il progetto è nato nel 2014 e al momento possiede un album in uscita e un secondo album previsto per fine 2018, tre video ufficiali, collaborazioni grafiche.

Trai quattru Battista Ferraro&C (Carloforte). Battista Ferraro è il bassista del gruppo tabarchino storico Joe Over Band. Il gruppo ha avuto il suo maggior successo tra gli anni '80 e il 2000, facendo musica etno-rock con molti brani in tabarchino. Parteciperanno al festival proponendo tre brani di quegli anni di cui uno scritto da Antonello Coppola (Frank), il batterista del gruppo che purtroppo ci ha lasciati 4 anni fa.