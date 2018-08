Atzara: Per filo e per segno

Venerdì 31 agosto 2018 alle ore 18.30 presso la Pinacoteca Comunale di Atzara andrà in scena "Per filo e per segno" , piccolo spettacolo di teatro pensato appositamente per musei e biblioteche e liberamente ispirato alla fiaba cucita di Maria Lai "Tenendo per mano l'ombra" .



Lo spettacolo tratta il tema della diversità , affrontato attraverso un viaggio di ricerca identitaria, condizione peculiare dell’artista e di qualunque persona che, pur riconoscendo i valori derivanti da ciascuna tradizione, non rinuncia a vivere la propria esistenza in maniera critica e creativa.





La prima versione di "Per Filo e per Segno" è stata presentata nel 2006 al Festival del libro di Gavoi.



Produzione Teatro Laboratorio Alkestis

Omaggio teatrale dedicato a Maria Lai.

Con Sabrina Mascia e Andrea Meloni.

Testo e regia di Andrea Meloni



Info: 070306392 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00) o info@teatroalkestis.it

Comune di Atzara





ORGANIZZAZIONE

Email: info@ teatroalkestis .it

Telefoni: 070306392

