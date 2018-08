A Decimomannu Lo Show del Tiro Dinamico

Domenica 23 Settembre, l' Armeria Luciano Sinis di Monastir e Benelli Armi vi invitano alla manifestazione di tiro dinamico I.P.S.C. aperta a tutti gli appassionati di specialità, della caccia e del tiro, nell'accogliente struttura della Tactical Concept Academy di Decimomannu (SP 2 km 19,900), che vanta 12 stage per il tiro dinamico, 6 linee di tiro per carabina (fino a 150 mt), 1 percorso di caccia e 2 postazioni per il tiro alla sagoma del cinghiale.





Nell'occasione sarà presentato il Benelli M2 SP , specifico per il tiro dinamico, verranno fatte dimostrazioni e sarà possibile provare il fucile negli stage di tiro.



Sarà possibile anche gareggiare coi fucili messi a disposizione dall'organizzazione.



Si terrà inoltre una GARA COMBINATA di tiro alla sagoma mobile e percorso di caccia (con armi di proprietà), per coinvolgere tutti, cacciatori e tiratori. Si sparerà per tutta la giornata e ci sarà un pranzo a buffet.





ORGANIZZAZIONE

Armeria Luciano Sinis

Email: lucianosinis1@ tiscali .it

Telefoni: 0709177760

