Beni Medina in concerto a Cagliari

L’associazione Culturale Palazzo d’Inverno è orgogliosa di presentare al pubblico isolano l’artista cubano Beni Medina , che da giovedì 30 agosto sino a sabato 1 settembre si esibirà in concerto presso lo spazio 040 Zeroquaranta in Via Calamattia a Cagliari a partire dalle ore 22.00.



Si tratta di tre giorni intensi, realizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Spettacolo Regione Autonoma della Sardegna, in cui l’eclettico cantante, musicista e regista, si esibirà in performances sonore che dalla musica cubana più tradizionale arriva al pop latino, ricreando un mondo di note ricco di influenze e mescolanze e nutrendo nuove possibilità musicali estratte dalle tendenze più attuali del pop rock e music dance.



Un vero e proprio esperimento sonoro, frutto di ricerche trasversali e contaminazioni tra i vari generi , in cui la matrice cubana si armonizza con continue ispirazioni per un repertorio decisamente originale e coinvolgente per il pubblico.

Beni Medina, oltre che dedicarsi alla musica da oltre trent’anni, è direttore della BM Production MC con sede a Rennes, in Francia: una grande casa di produzione cinematografica che sviluppa ambiziosi progetti nel campo della comunicazione, dai documentari agli spot pubblicitari, film, videoclip, sostegno e management di artisti, fino alle animazioni in 2 e 3 D.



Per l’occasione quindi, a partire dalle ore 21,00 Beni Medina assieme a Geraldine Cousquer, responsabile del settore produzione della BM Production MC, avranno inoltre il piacere di incontrare il pubblico sui temi della comunicazione e dell’esperienza maturata in anni di straordinario lavoro sul campo, in una sorta di “salotto culturale informale” aperto al confronto con tutti i partecipanti.



Al termine di ogni concerto, la serata proseguirà con jam session di artisti vari, in una serrata maratona di tre giorni all’insegna della musica, sperimentazione, creatività, danza e divertimento.





