Rock 'N' Sport Fest a Giba

La manifestazione – unione delle precedenti “Fiera dello Sport” e “Voci nuove del Rock” - si svolgerà nella piazza Eleonora d’Arborea e il suo intento è quello di promuovere le attività sportive e musicali presentandole al pubblico con esibizioni che caratterizzeranno la serata.



Anche le associazioni sportive potranno dare dimostrazione delle loro attività permettendo ai presenti di provare le discipline proposte.



Tutta la serata andrà in diretta radiofonica sui 98,00Mhz in FM con RCI Radio Carbonia International.

Gli speaker della radio gireranno per la piazza per intervistare le società sportive, le quali potranno parlare di sé: cosa fanno, dove si trovano le sedi, a quali atleti rivolgono le loro attenzioni, e così via.



Allo stesso modo, le band avranno il loro spazio e modo di esporre il proprio progetto attraverso interviste e musica.



Sono invitate a partecipare anche le aziende che si occupano della vendita di prodotti sportivi o musicali. Le stesse avranno uno spazio espositivo dedicato L’iniziativa è organizzata dall'Associazione Janas di Giba in attività da oltre quindici anni.



L'evento si svolgerà con la collaborazione del Comune di Giba e la Pro Loco, all'interno delle manifestazioni estive 2018. Sono aperte le iscrizioni dei gruppi musicali e delle associazioni sportive.



Organizzazione e direzione Associazione Janas Giba Email - associazione.janas@tiscali.it Telefono – 3931322590, 3475245129





