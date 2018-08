Achille Lauro e Boss Doms si esibiranno all'Aquarium Arena di Calasetta

Sabato 1 settembre, all’Aquarium Arena di Calasetta (loc. Spiaggia Grande), si esibirà il duo più eclettico della scena musicale rap italiana: Achille Lauro e Boss Doms.

I due hanno conquistato la scena “mainstream” con la partecipazione al programma di Raidue “Pechino Express” e attirando l’attenzione con il loro live in occasione del Concerto del Primo Maggio 2018.





Il giugno 2018 segna l’uscita di un album innovativo, “Pour l’Amor”, che vede sonorità a cavallo tra i ritmi sudamericani e brasiliani e la trap, genere musicale più in voga del momento.

Spicca al suo interno il remix del brano di successo “Thoiry”, con la collaborazione di Quentin40 e Gemitaiz.





Si esibiranno sul palco dell’Aquarium Arena che ha già ospitato vari artisti della scena nazionale: Ghali, Ensi, DjSlait, Vegas Jones, Dark Polo Gang, Sfera Ebbasta, Gue Pequeno, Don Joe, Laioung, Tedua, Madman, Junior Cally, Emis Killa.





Apertura cancelli prevista per le ore 23:45. Pre e after party con due sale musicali e 7 dj.





Info utili

Aquarium Arena

Località Spiaggia Grande, Calasetta (SU)





Costo: In lista o con flyer entro l’1.30: 18€ (inclusi pre e after party).

Acquisto alla cassa, no

prevendita.

Infoline: 349.5949927