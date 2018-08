A Nuoro 2^ Biennale Mostra Statica e Mostra Scambio di Moto d'Epoca

Sardinya Moto Story è il titolo della manifestazione regionale che il Lambretta Club Sardegna organizza, con il patrocinio del Comune di Nuoro ed in collaborazione con la società EXME, a Nuoro nei giorni 14,15,16 settembre 2018 nei locali dell'ex mercato civico di Piazza Mameli.





Secondo appuntamento a Nuoro della biennale Mostra Statica e Mostra Scambio di Moto d'Epoca per tutti gli appassionati degli oggetti esposti.





L'evento prevede una mostra statica di moto d'epoca, immatricolate prima del 1980 , appartenenti ai più prestigiosi marchi che hanno fatto la storia del motociclismo: Lambretta, Vespa, Guzzi, BMV, MV, Ducati, Gilera ed altri, esposte all'interno dell' EXME.





Accanto alla mostra statica, sia all'interno che all'esterno dell'EXME, si svolgerà la mostra scambio di moto e pezzi di ricambio e restauro, di tutte le marche , che fornirà una rappresentazione del design e delle soluzioni tecniche di altissimo profilo che caratterizzano la realizzazione di ogni singolo oggetto.





All'interno si terrà anche la mostra fotografica.





L'apertura della mostra sarà venerdì 14 alle ore 15,00, l'inaugurazione si terrà alle 17,30.





Sabato 15 alle ore 18,00 si svolgerà la premiazione di partecipazione.





Domenica mattina 16 settembre la mostra statica si estenderà anche nella piazza Mameli antistante l'EXME. Alle ore 19,00 chiusura della manifestazione.





L'ingresso è libero , si svolgerà con orario continuato dalle 9 alle 21.





Il Lambretta Club Sardegna invita tutti e tutte a visitarla.





Dopo il successo realizzato con il primo appuntamento, nell'aprile del 2016, con il secondo appuntamento della biennale, il Lambretta Club Sardegna mantiene fede a quanto si era proposto, ovvero di stabilire a Nuoro un polo di attrazione regionale per il mondo delle moto storiche, favorendo un'occasione unica di incontro per i motociclisti e gli appassionati, coinvolgendo i giovani e i meno giovani, per molti dei quali la moto ha rappresentato il primo e unico mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, in campagna o al mare.





Un evento per Nuoro, quindi, prima che per i motociclisti, con la finalità di far conoscere e apprezzare le moto d'epoca ad un vasto numero di persone, di ogni età e nazionalità, promuovendo il giusto valore di questi oggetti del passato e della loro storia.





Il Presidente del Lambretta Club Sardegna