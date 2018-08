Da Porto Palma alle spiagge di Babari al Tramonto

Sabato 1 Settembre vi riproponiamo un percorso serale costiero ancora poco conosciuto in Sardegna, visiteremo il tratto selvaggio di costa che partendo dalla vecchia tonnara di Flumentorgiu (Porto Palma - Arbus) raggiunge una successione di calette di sabbia e ciottoli sovrastate da bellissimi blocchi di arenarie e scisti.



Un mare verde smeraldo farà da cornice agli stretti passaggi che assecondano la linea di costa . Passeremo per Punta Niedda e la bellissima caletta sul Riu sa Murta, per poi proseguire su sentieri sempre meno evidenti sino alle spiagge di Babari, dove mangeremo qualcosa al tramonto, prima di raggiungere nuovamente le macchine, intercettando una strada sterrata che attraversa l’enorme distesa di macchia mediterranea.



Attrezzatura OBBLIGATORIA: Scarpe da trekking e Luce frontale o Torcia.



Attrezzatura CONSIGLIATA: Acqua 1,5/2 litri, cena al sacco, telo e costume da bagno, zaino leggero e comodo, abbigliamento adatto al percorso e alla stagione , pantaloni lunghi, giacca in pile, kway, repellenti per le zanzare.



Contributo spese: 15 euro

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 200m

Difficoltà tecnica: E (Escursionistica)

Difficoltà Fisica: Media

Terreno: Sterrate, sentieri, tracce.

Appuntamento: ore 17.00, parcheggio Porto Palma (ARBUS).

Rientro previsto: ore 21 - 21.30

Iscrivetevi entro le ore 14.00 di venerdì 31 Agosto!



L'escursione è riservata ai tesserati.

Se non siete ancora tesserati scrivete a Inside Sardinia, indicandoci i vostri dati: Nome e Cognome -Luogo e data di Nascita- Codice Fiscale -Indirizzo - Telefono- Email

La tessera ha un costo di 10 euro e una durata annuale. Inside Sardinia è affiliata CSEN.



Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci! Per info tel. 3494060498 info@insidesardinia.com





ORGANIZZAZIONE

Inside Sardinia

Email: info@ insidesardinia .com

Telefoni: 3494060498

