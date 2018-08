Cagliari: Suoni e Ritmi per la Pace

Prende il via lunedì 3 settembre 2018 alle ore 8.00 presso l’Orto Botanico di Cagliari, la seconda parte dei laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni “Suoni e ritmi per la pace” organizzati dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno.



Dopo la pausa estiva, l’appuntamento è dal 3 all’ 11 settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e il martedì e il giovedì fino alle ore 17,30.





L’evento è ideato, organizzato e coordinato in collaborazione con il C.R.U.C. Circolo Ricreativo dell’Università di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, Informazione, Sport e Spettacolo e l’Hortus Botanicus karalitanus (Hbk) Università degli Studi di Cagliari.



Si tratta di una consolidata esperienza con i più piccoli che l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno porta avanti ormai da vent’anni, con grande entusiasmo nell’approccio e confronto con il sorprendente universo dei bambini e con crescenti gratificazioni sul piano socio/pedagogico. Nel meraviglioso e rigoglioso verde di questa oasi cittadina, bambini e ragazzi sperimentano infatti una straordinaria esplicitazione delle proprie potenzialità creative, in un contesto di gruppo che favorisce la maturazione individuale e collettiva nel rispetto delle differenze.



Gioco, musica, teatro, racconto e socializzazione tracciano i punti essenziali di una mappa di apprendimento informale ed emozionale, decisamente preziosa per trasformare ogni timore e timidezza in chiave d’accesso verso un’armonica evoluzione personale.



E’ infatti importantissimo che la fantasia dei bambini venga costantemente stimolata a manifestarsi nella sua totalità, in quanto benefico regolatore dell’equilibrio emozionale dei più piccoli che si affacciano al mondo.



La creatività e la capacità di esternarla permettono infatti ai bambini di dichiararsi, esprimersi, acquisire consapevolezze al fine di renderli veri protagonisti e non solo fruitori del mondo.



"Suoni e ritmi per la pace" riunisce una pluralità di attività ludiche ed artistiche, che potenziano le peculiarità di ciascuno , in un crescendo di connessione con le emozioni e immaginario più intimi, attraverso un percorso di continua condivisione. Un “habitat” in cui si rafforza l’autostima e la fiducia nelle proprie capacita’ facilitando la strada verso l’autonomia.

Lavorare assieme agli altri, confrontandosi e divertendosi in squadra, all’aria aperta e a contatto con la natura, sono le caratteristiche che ormai da anni rendono i laboratori dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno un appuntamento fortemente atteso dai più piccoli e dalle loro famiglie.



Per qualsiasi informazione: A.C. Palazzo d’Inverno Coordinatrice Laboratori Alessandra Sainas Mobile.: 3928625400 Email: a.c.palazzodinverno@tiscali.it





