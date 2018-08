Sagra del Pesce 2018: tre giornate a Giorgino

Il Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori, in collaborazione con la Casa di Suoni e Racconti, organizza tre giornate per la trentatreesima edizione della Sagra del Pesce di Giorgino, offrendo un programma articolato dedicato al Mare, alla Tradizione, allo Spettacolo.





La Festa Popolare del Mare inizierà il 31 di Agosto, con il “Venerdì del Villaggio” , proponendo una sorta di anteprima, una grande novità di tipo artistico e culturale e presenterà un ricco programma composto da svariate attività di intrattenimento che si svolgeranno durante le tre serate.

Immancabili, per tutti e tre gli appuntamenti, le pietanze e i piatti tipici marinareschi, che caratterizzano da più di trent’anni la manifestazione, preparati fedelmente secondo le antiche ricette cagliaritane tramandate di generazione in generazione, offerti al pubblico nella piazza del Villaggio Pescatori.





La manifestazione gode del patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari ed è sostenuta dal Comune di Cagliari, nello specifico dall’Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, dalla Fondazione di Sardegna e dal Consorzio Provinciale Industriale Cagliari (CACIP).





VENERDì 31 AGOSTO





Anche per questo 2018 la Sagra del Pesce avrà inizio con l’anteprima culturale, il “Venerdì del Villaggio”. Si aprirà la serata con musiche e danze dedicate ai bambini. Le piccole allieve della A.S.D. Sporting Cocco Loco con la Baby Dance e della Scuola di Danza Orientale Siliqua di Nicoletta Mocci presenteranno diverse e divertenti coreografie. Proseguirà la serata con storie, aneddoti e ricordi. Lo spettacolo musico-teatrale dal titolo Il Mare Minore (produzione dell'Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti), ideato e diretto da Andrea Congia, racconterà più di un secolo di storia del Villaggio Pescatori, di Giorgino e della laguna di Santa Gilla, attraverso la voce dell’attrice Maria Loi, cornice narrativa degli interventi di diversi attori. La colonna sonora dello Spettacolo, composta dallo stesso Congia, musicista cagliaritano, sarà eseguita dal vivo sul piccolo palco del Villaggio dalla sua chitarra e dal Golfo Mistico (un ensemble formato da diverse suonatrici di flauto traverso e archi). Ma ciò che renderà ancora più affascinante la performance, dandole il potere di tornare davvero indietro nel tempo, sarà la proiezione di diverse fotografie, antiche e nuove, del litorale dimenticato, come fossero videoscenografie incastonate all’interno del racconto.

A seguire le allieve più grandi di Nicoletta Mocci, della Scuola di Danza Orientale Siliqua, si esibiranno in nuove affascinanti coreografie che trasporteranno in atmosfere d’Oriente. Il pubblico poi si scatenerà al ritmo sfrenato dell’animazione curata da Sara Busonera e Enrico Banchero della A.S.D. Sporting Cocco Loco per tutto il resto della serata.

Per questa prima giornata, gli abitanti del Villaggio Pescatori prepareranno un cartoccio di frittura mista del Golfo, accompagnato da un fresco bicchiere di vermentino, gentilmente offerto dalle Cantine Locci Zuddas di Monserrato.





SABATO 1 SETTEMBRE

Dopo la celebrazione della Santa Messa nella piccola Chiesa parrocchiale Nostra Signora di Fatima, Sabato 1 Settembre, dalle ore 20:00, avrà inizio la vera e propria Sagra del Pesce. Per chi sarà in fila, in attesa di poter gustare il menù di piatti marinareschi tipicamente “casteddai” che gli abitanti del Villaggio Pescatori preparano con tanta attenzione alla tradizione ormai da più di trent’anni, sono state programmate diverse attività: l’animazione dell’A.S.D. Sporting Cocco Loco sarà presente anche alla seconda serata e la colorata allegria di Sara Busonera e di Enrico Banchero coinvolgerà tutti i presenti con il ritmo della musica d’Estate. Sarà poi il turno dei Radio60 e Dintorni che faranno cantare a squarciagola tutto il pubblico con alcuni dei brani più famosi della Musica Italiana che hanno emozionato intere generazioni. Chiuderanno la serata la musica, i balli e l’allegria di Sara ed Enrico della A.S.D. Sporting Cocco Loco.





DOMENICA 2 SETTEMBRE

Dopo la Messa, dalle ore 20:00, prenderà il via l’ultima giornata di festa della Sagra del Pesce 2018.

Ad aprire anche questa serata sarà l’animazione scatenata di Sara e Enrico della A.S.D. Sporting Cocco Loco. Successivamente prenderà il posto sul palco l’originalissimo progetto musicale de I Supereroi. Ben otto musicisti sul palco che sapranno far tornare tutti bambini con le sigle (rigorosamente eseguite dal vivo) dei più famosi cartoni animati degli ultimi decenni.

Infine, a conclusione anche di questa serata, dopo i saluti, i ringraziamenti e l’arrivederci al prossimo anno, si chiuderà ancora a passo di danza con il ritmo dei balli di Sara ed Enrico e di tutte le allieve della A.S.D. Sporting Cocco Loco.





IL MENÙ

Il menù di questa trentatreesima edizione, preparato per l’occasione dagli abitanti del Villaggio Pescatori secondo le tradizionali ricette cagliaritane, sarà composto dalle pennette alle cozze in bianco, dall’immancabile fritto misto (di diverse specialità di mare: calamari e totani, gamberetti, occhioncelli e altro), dall'insalata di mare (totani, polpa di granchio, cozze e seppie), dalla tradizionale “burrida” (gattuccio di mare), dai muggini e sardine arrostiti alla brace e da “su pisci a collettu” (fave bollite), il tutto accompagnato dal vermentino gentilmente offerto dalla Cantina Locci Zuddas di Monserrato, oppure, per chi preferisce, dalla cagliaritana birra artigianale Scialandrone.





Info e Contatti

Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti





+39 345 3199602 - traparolaemusica@gmail.com









Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori





+39 3402632283 - comitatovillaggiopescatori@gmail.com