Elio e i Tenores di Neoneli sbarcano all'Asinara

Un mix che sembrava all'origine quasi impossibile: da un lato la modernità e il surrealismo di Elio delle Storie Tese, dall'altro la tradizione più pura rappresentata dai Tenores di Neoneli. L'originale “matrimonio” ha trovato tanti estimatori e per la prima volta “NeonElio” approderà anche nell'altra metà di Porto Torres, l'isola parco dell'Asinara: accadrà il 7 settembre con l'iniziativa promossa da La Mirò New Events e dal Coro Tenores di Neoneli nell'ambito del progetto Curride Zente, sostenuta dall'Amministrazione comunale di Porto Torres e dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara.





«Un progetto moderno e allo stesso tempo identitario che abbiamo deciso di sposare – afferma l'Assessora alla Cultura, Mara Rassu – programmandolo nella nostra location più bella, l'isola dell'Asinara, dove ogni evento diventa strumento di promozione del territorio.