Al monte Ortobene di Nuoro 3° edizione di Un Monte di Yoga

Un’occasione per vivere in modo nuovo la bellezza del monte Ortobene e sperimentare al tempo stesso le tecniche del Kundalini Yoga. Tutto pronto per la terza edizione della manifestazione Un Monte di Yoga in programma domenica prossima 2 settembre al monte Ortobene a Nuoro. Per tutta la giornata a partire dalle 9.30 sarà possibile fare esperienza delle tecniche di Kundalini Yoga immersi nella natura del parco del Redentore, alle spalle della chiesetta di Nostra Signora de su Monte.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo di insegnanti di Kundalini Yoga del centro Sardegna e rientra nell'ambito del calendario di eventi Pro Su Monte 2018 promosso dal “Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia 1901-2011”.





Quest’anno, per finanziare la manifestazione di beneficenza, sono state realizzate le T-shirt Un Monte di Yoga valide come biglietto per partecipare all’evento . Le T-shirt si possono acquistare al Centro Copia Nuoro in via Martiri della Libertà o si possono prenotare e ritirare all’ingresso il giorno stesso della manifestazione. Il ricavato è interamente devoluto al “Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia 1901-2011” per interventi di valorizzazione del monte Ortobene.





Il programma Durante la giornata si alterneranno quattordici classi per scoprire e sperimentare i benefici del Kundalini Yoga, una disciplina che combina insieme posizioni e tecniche di respirazione, fasi di rilassamento e tecniche di meditazione, strumenti che aiutano a mantenere in perfetta forma e salute corpo, mente e spirito. Quest’anno le classi saranno dedicate a temi specifici. disintossicazione e vitalità, diventa leader di te stesso, il suono e il suo potere di trasformazione, la mente-scimmia, la felicità e il perdono, sono alcuni dei temi al centro delle lezioni di Yoga che saranno proposte quest’anno.



Ci saranno poi una lezione specifica per le donne in gravidanza e due sessioni di Breathwalk®, la tecnica di meditazione guidata che unisce i benefici di una camminata all'aria aperta alla corretta respirazione.

E ancora: due classi (una al mattino e una al pomeriggio) per i bambini dai 4 anni in su e uno spazio per i massaggi (su prenotazione).



Novità di quest’anno: nel pomeriggio sarà dedicato uno spazio agli insegnamenti yogici per ridurre il rischio di insorgenza del tumore. «Vorremmo sfatare il mito dello Yoga come culto del corpo o come disciplina noiosa che richiede di stare ore e ore fermi in posizioni scomode. In realtà è tutto molto naturale, molto più di quanto ci si aspetta.

Le posture, la respirazione, l’uso terapeutico del suono attraverso la vibrazione dei mantra: tutte le tecniche utilizzate richiamano schemi corporei e mentali che ci sono naturalmente propri, e che a volte tendiamo a irrigidire a causa di cattive abitudini e ritmi di vita che ci mettono sotto stress», spiegano gli organizzatori, tutti insegnanti e formatori certificati, alcuni dei quali coordinano e gestiscono le attività dei principali centri di Kundalini Yoga a Nuoro e provincia.